FIFA 19: Neymar, Salah e Griezmann na briga para ser o 12º jogador na Seleção do Ano

Fora da lista dos 11 escolhidos, os craques disputam a última vaga na seleção

A EA Sports revelou a Seleção do Ano no Team FIFA 2019 e além dos 11 nomes divulgados, os usuários vão ter a oportunidade de escolher o 12º integrante da equipe.

Eleita por meio dos votos de atletas, youtubers e jornalistas junto com a comunidade FIFA 19, a TOTY (Team of the Year) ainda terá mais um atleta para compor o time. Na briga para a última vaga Mohamed Salah, do Liverpool, o craque do Paris Saint-Germain, Neymar, Antoine Griezmann do Atlético de Madrid, o jogador do Chelsea, Eden Hazard e o meio-campo do Manchester United, Paul Pogba disputam o páreo por meio de votação popular.



(Foto: EA Sports)

Os usuários do FIFA 19 poderão votar no 12º jogador por meio do totyfanvote.easports.com. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

A Seleção do Ano é formada pelo goleiro David de Gea, os defensores Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Raphael Varane e Marcelo. Já o meio campo fica por conta de Luka Modric, N'Golo Kante e Kevin De Bruyne. Por fim, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé fecham a equipe.