FIFA 19 - Atualizações de inverno: quando vêm os novos ratings e quais jogadores serão melhorados?

Além da atualização das transferências de janeiro, a EA Sports também irá aumentar o rating de vários jogadores em melhor fase em fevereiro

Quando o FIFA 19 foi lançado, em setembro de 2018, cada jogador do game recebeu seu rating único, com stats individuais para cada faceta do seu futebol, da velocidade ao passa, dos dribles aos desarmes, das finalizações à força física.

A temporada 2018/19 já caminhou muito desde então, e ficou claro que muitos jogadores foram muito além do que seus ratings individuais sugeriam há alguns meses.

A EA Sports acompanha como cada jogador tem se saído na vida real, e então, atualiza o FIFA 19 de acordo com as novas impressões, para que o game seja ainda mais fiel à habilidade individual e o valor de cada craque.

Na última temporada, muitos dos jogadores em grande fase receberam um 'up' durante o inverno como parte da Atualização de Ratings, incluindo Kevin De Bruyne, Paulo Dybala e Kylian Mbappé.

Mas não são apenas os astros que recebem uma repaginada dos ratings, já que até mesmo os jogadores das ligas inferiores são reavaliados para receberem uma melhoria nos seus stats.

Quando será lançada a Atualização de Inverno?

A EA Sports começa a fazer a reavaliação dos jogadores em sua base de dados assim que a janela de inverno se fecha, no final de janeiro.

No Ultimate Team, novas versões dos jogadores serão incluídas nos novos pacotes, com seus novos clubes (e novas ligas, até), em substituição às versões antigas. No passado, a EA também publicava novas edições de jogadores transferidos durante mesmo da janela.

Nesta temporada, as renovações de ratings começaram na sexta-feira, dia 15 de fevereiro. No FIFA 18, as atualizações da Premier League foram as primeiras divulgadas, seguidas das novas ligas a cada dois ou três dias. Cada uma das cinco maiores ligas nacionais da Europa foram lançadas separadamente, e então os jogadores do resto do mundo foram publicados de uma vez só, em uma única leva.

Alguns jogadores podem também ter suas posições atualizadas além dos novos clubes, ou ratings atualizados, especialmente se o jogador disputou muitas partidas em uma posição diferente daquela que o FIFA 19 atribuiu no lançamento.

Além disso, os jogadores também podem ter suas habilidades de dribles ou perna ruim alteradas. Por exemplo, no ano passado, o atacante Lucas Vázquez,, do Real Madrid, recebeu uma melhoria nos seus dribles, enquanto Marcus Rashford passou de atacante para meia esquerda.

Que jogadores irão receber melhorias?

A melhor maneira de ver quais jogadores irão receber melhorias é conferindo a base de dados de temporada atual.

Ela é constantemente atualizada ao longo do ano, com ratings corrigidos aplicados ao game através de downloads automáticos pro seu console cada vez que você joga o modo Temporada Online.

Outro indicador que um jogador irá receber atualização é a quantidade de cards especiais que ele recebeu ao longo da temporada. Por exemplo, Marco Reus foi nomeado na Seleção da Semana duas vezes no FIFA 19 até aqui, além de ter sido eleito o Jogador do Mês da Bundesliga em duas oportunidades. Como resultado, era muito provável que ele recebesse um upgrade do seu rating 85 e, em janeiro, ele viu seu rating subir para 88.

Jogador Clube Rating - Setembro Rating - Janeiro Giorgio Chiellini Juventus 89 90 David Silva Man City 89 90 Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 87 88 Kylian Mbappe PSG 87 88 Marco Reus Borussia Dortmund 85 88 Virgil van Dijk Liverpool 85 87 Alisson Becker Liverpool 85 86 Raheem Sterling Man City 85 86 Bernardo Silva Man City 84 86 Son Heung-min Tottenham 84 85 Wojciech Szczesny Juventus 84 85 Axel Witsel Borussia Dortmund 82 85 Memphis Depay Lyon 83 84 Allan Napoli 82 83 Felipe Anderson West Ham 82 83 Serge Gnabry Bayern de Munique 82 83 Suso Milan 82 83 Roman Burki Borussia Dortmund 81 83 Matthijs de Ligt Ajax 80 83 Wissam Ben Yedder Sevilla 81 82 Joao Cancelo Juventus 81 82 Thorgan Hazard Borussia M'gladbach 81 82 Marcus Rashford Man Utd 81 82 Andrew Robertson Liverpool 81 82 Antonio Rudiger Chelsea 81 82 Paco Alcacer Borussia Dortmund 79 82 Thomas Delaney Borussia Dortmund 79 82 Lucas Torreira Arsenal 78 82 Frenkie de Jong Ajax 77 82 Marcelo Brozovic Inter 80 81 Matteo Politano Inter 80 81 Canales Bétis 79 81 Kai Havertz Bayer Leverkusen 79 81 Simon Kjaer Sevilla 79 81 Manuel Akanji Borussia Dortmund 78 81 Sebastien Haller Frankfurt 78 81 Ruben Neves Wolverhampton 79 80 Tomas Vaclik Sevilla 78 80 Richarlison Everton 77 80 Luka Jovic Frankfurt 75 80 Davide Ospina Napoli 78 79 Callum Wilson Bournemouth 78 79 Davide Calabria Milan 77 78 Hector Moreno Real Sociedad 76 78 Achraf Hakimi Borussia Dortmund 75 78 Harry Winks Tottenham 75 78 Jadon Sancho Borussia Dortmund 72 78 Junior Firpo Bétis 75 76 Rodrigo Bentacur Juventus 76 77 Juan Bernat PSG 76 77 Ryan Fraser Bournemouth 75 77 Matt Doherty Wolverhampton 74 76 Weston McKennie Schalke 72 74 Ryan Bennett Wolverhampton 71 73 Joelinton Hoffenheim 69 75 Declan Rice West Ham 69 74 David Brooks Bournemouth 69 73 Kyle Walker-Peters Tottenham 69 71 Matteo Guendouzi Arsenal 67 71 Callum Hudson-Odoi Chelsea 68 70

FIFA 19 - atualizações da 'perna ruim

A EA Sports confirmou os jogadores que receberam melhorias em sua habilidade com a 'Perna Ruim', que você pode conferir abaixo.

Jogador Clube Rating anterior Novo rating Brahim Díaz Manchester City 4 5 Kai Havertz Bayer Leverkusen 4 5 Edin Dzeko Roma 4 5 Patrick van Aanholt Crystal Palace 3 4 Edinson Cavani PSG 3 4 Axel Witsel Borussia Dortmund 3 4 Lorenzo Insigne Napoli 3 4 Fabián Napoli 3 4 Scott Sinclair Celtic 3 4 Moussa Dembele Lyon 2 3 Giorgio Chiellini Juventus 2 3 Kalidou Koulibaly Napoli 2 3 Stephan El Shaarawy Roma 2 3

Entre os destaques estão as mudanças em Brahim Díaz, ex-meia do Manchester City recém contratado pelo Real Madrid, e a jovem estrela do Bayer Leverkusen, Kai Havertz.

Os veteranos Edin Dzeko e Edinson Cavani também fazem parte das novidades, ao lado de nomes como Axel Witsel, meia do Dortmund, e Lorenzo Insigne, atacante do Napoli.

Os zagueirões da Serie A, Giorgio Chiellini e Kalidou Koulibaly, também viram seus pés ruins ficarem mais rotes, de duas para três estrelas de rating.

FIFA 19 - atualizações dos 'dribles'

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, lidera entre aqueles que viram suas habilidades de drible ficarem ainda melhores na atualização de fevereiro.

Hoje, o jovem atacante da seleção inglesa agora tem cinco estrelas em seus dribles.

Jogador Clube Rating anterior Novo rating Marcus Rashford Manchester United 4 5 Amine Harit Schalke 4 5 Franco Cervi Benfica 4 5 Luciano Acosta D.C. United 4 5 Enzo Pérez River Plate 3 4 Nahitán Nández Boca Juniors 3 4 Tom Ince Stoke City 3 4 Tom Lawrence Derby County 3 4 Andros Townsend Crystal Palace 3 4 Nathan Redmond Southampton 3 4 Demarai Gray Leicester City 3 4 Hélder Costa Wolverhampton 3 4 Ryan Sessegnon Fulham 3 4 Phil Foden Manchester City 3 4 David Brooks Bournemouth 3 4 Brahim Díaz Manchester City 3 4 Callum Hudson-Odoi Chelsea 3 4 Éver Banega Sevilla 3 4 Pablo Sarabia Sevilla 3 4 Giovanni Lo Celso Bétis 3 4 Carlos Soler Valencia 3 4 Adnan Januzaj Real Sociedad 3 4 André Silva Sevilla 3 4 Francesco Acerbi Lazio 2 3 Moussa Marega Porto 2 3 Bruno Villarreal 2 3

Amine Harit (Schalke), Franco Cervi (Benfica) e Luciano Acosta (D.C. United) também receberam melhorias, e também fazem parte do 'clube' dos dribladores cinco estrelas. É bom ficar de olho neles!

Outros jogadores como Demarai Gray, do Leicester City, e Hélder Costa, do Wolves, agora são dribladores quatro estrelas.

Jovem estrelas da Premier League, Callum Hudson-Odoi e Phil Foden também estão entre os jogadores 'repaginados'.

Meus jogadores atuais serão atualizados?

Os elencos da Temporada Online e novos Modo Carreira serão atualizados automaticamente quando seu console se conectar aos servidores da EA.

Na Temporada Online, as atualizações são regulares, mas você deverá iniciar um novo jogo no Modo Carreira para ter acesso às novidades.

Seus cards normais que você já possui no seu clube do FIFA Ultimate Team não serão atualizados, mas há uma possibilidade de que algumas das versões especiais sejam atualizadas automaticamente - incluindo edições da Seleção da Semana, Ultimate Scream, FUTmas, Champions League e Europa League, bem como os jogadores do Ones to Watch.

No entanto, se o card base receber uma pequena atualização, há uma chance de que os cards especiais não sofram alterações.

Todos os novos jogadores encontrados nos packs serão atualizados, mas os jogadores especiais no seu clube só irá aumentar de rating caso o novo rating geral do jogador se iguale ou seja maior que seu primeiro rating especial da Seleção da Semana. Se um jogador tiver várias edições especiais, todos estes serão atualizados se o critério for atendido.