FIFA 06: Quem eram os melhores jogadores do game 15 anos atrás?

Lançado 15 anos antes de FIFA 21, o clássico da série de futebol tinha R10, R9 e Imperador como destaques

Se hoje em dia Mbappé, Neymar e Cristiano Ronaldo são os principais nomes do metagame do FIFA 21, 15 anos atrás, quando FIFA 06 era a bola da vez, os astros eram bem diferentes.

O top 10 com os melhores jogadores do game, lançado para PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC, conta com lendas como Ronaldinho (o melhor do jogo), Casillas e Buffon, além de Adriano e Ronaldo, que apesar de fora de forma, ainda tinham versões digitais poderosíssimas no jogo.

A Goal tirou a poeira do clássico da EA Sports e levantou uma lista com os maiores craques do FIFA 06, que chamam a atenção não só pelos atributos incríveis, mas também pelos gráficos ultrapassados e jogadores “robustos”.

Confira:

Ronaldinho - OVR 95





Casillas - OVR 95

Buffon - OVR 95

Adriano - OVR 94

Cech - OVR 94

Ronaldo - OVR 94

Rooney - OVR 93

Shevchenko - OVR 93

Etoo - OVR 93

Khan - OVR 93