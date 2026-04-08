فídeo: Visita sob tensão... Motsepe chega ao Senegal após 22 dias da decisão controversa

O sul-africano Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), chegou ao Senegal nesta quarta-feira, em visita oficial, 22 dias após a decisão histórica de anular a vitória dos Leões do Atlas na final da Copa das Nações Africanas de 2025 e considerar o Marrocos vencedor.

No dia 17 de março, a Comissão de Apelação da CAF anunciou uma decisão sem precedentes, considerando o Marrocos vencedor da final, disputada em 18 de janeiro, por 3 a 0, apesar de a partida em campo ter terminado com derrota por 0 a 1, sob a alegação de que os jogadores dos Leões da Teranga abandonaram o gramado.

A decisão da CAF provocou fortes reações no Senegal, e o governo, em comunicado emitido em 18 de março, pediu a abertura de uma investigação internacional sobre “suspeitas de corrupção dentro dos órgãos de liderança” da Confederação Africana.

A Federação Senegalesa de Futebol não recuou e anunciou que apresentará recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

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Encontro com o presidente senegalês

Como Motsepe declarou anteriormente em uma coletiva de imprensa no Cairo, à margem da reunião do Comitê Executivo da CAF, o dirigente sul-africano visitou o Senegal hoje, numa tentativa de acalmar o clima tenso no país.

Motsepe chegou nas primeiras horas da manhã ao Aeroporto Internacional Blaise Diagne, perto de Dakar, onde foi recebido pelo presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdallah Faye.

De acordo com um comunicado da CAF, o presidente da Confederação Africana inicia sua visita com um passeio à Ilha de Gorée, de simbolismo histórico ligado ao tráfico de escravos, antes de se encontrar com o presidente senegalês Bassirou Diomaye Faye no palácio presidencial, e realizará uma coletiva de imprensa em um dos hotéis de Dakar à noite.