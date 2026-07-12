Uma reportagem divulgada hoje, domingo, revelou a situação de Aurélien Tchouaméni, jogador da seleção francesa, em relação ao confronto contra a Espanha, na próxima terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Choamini ficou de fora da partida das oitavas de final contra o Paraguai e das quartas de final contra o Marrocos devido a uma lesão no ligamento colateral.

Espera-se que Chouaméni recupere seu lugar na escalação titular de Didier Deschamps contra a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal “L’Équipe”, o meio-campista do Real Madrid participou integralmente dos treinos da equipe neste domingo, o que aumenta a probabilidade de ele ser titular no tão aguardado confronto.

Apesar de seu excelente desempenho contra o Paraguai e o Marrocos, espera-se que Mano Kone volte ao banco de reservas da seleção francesa.

Fora isso, é provável que a escalação titular de Deschamps permaneça a mesma que conquistou a vitória sobre os Leões do Atlas, com Désiré Doué sendo novamente preferido a Bradley Barcola.