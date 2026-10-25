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O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, elogiou a maturidade e o espírito de sua equipe após buscar o empate duas vezes no 3 a 3 contra o Napoli. Os dois gols de Scott McTominay e os dois do reserva Leonardo Balerdi marcaram o duelo emocionante no Estádio Diego Armando Maradona.

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Roma de Gasperini reage em jogo eletrizante de seis gols

A Roma protagonizou uma recuperação notável no segundo tempo e empatou por 3 a 3 com o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona. Depois de ficar atrás por 2 a 0, com gols de bicicleta de Andre Frank Zambo Anguissa e de cabeça de Scott McTominay, a equipe visitante reagiu com gols de Matias Soule e do reserva Leonardo Balerdi.

McTominay marcou seu segundo gol em um chute de longe e recolocou o Napoli na frente, mas Balerdi empatou de cabeça aos 89 minutos para garantir um ponto.

O resultado manteve a invencibilidade da Roma contra adversários de alto nível nesta temporada.

Gasperini elogia a confiança da equipe apesar do revés no fim

Em entrevista à DAZN Italia, Gasperini demonstrou grande orgulho da maneira como seus jogadores lidaram com as adversidades ao longo da partida. “À exceção da primeira meia hora, em que o Napoli foi superior... tivemos muitas chances e acreditamos que poderíamos vencer”, afirmou Gasperini.

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“O terceiro gol do Napoli poderia ter acabado conosco, mas conseguimos empatar, com muita energia e confiança.”

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“Os jogadores não ficaram afobados, não entraram em pânico, mantivemos nossas posições e nosso estilo de jogo”, observou o técnico italiano.

Treinador destaca impacto de Balerdi e comenta expulsão de Allegri

Gasperini destacou Balerdi, contratado no verão, pela atuação decisiva com dois gols após sair do banco, e também comentou com humor a expulsão de Massimiliano Allegri da área técnica no fim da partida. “Balerdi e De Roon eram líderes e capitães em seus clubes... Balerdi marcou dois gols; ele é um reforço importante”, disse Gasperini.

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“Depois deste jogo, realmente sentimos que perdemos dois pontos, embora, considerando que estávamos perdendo por 3 a 2, aceitemos o resultado.”

Questionado se conversou com Allegri após a expulsão, Gasperini sorriu: “Não. Espero que ele não estivesse bravo comigo, não fui eu que o expulsei!”

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Roma ganha embalo após testes contra adversários fortes

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