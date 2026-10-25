Roma de Gasperini reage em jogo eletrizante de seis gols
A Roma protagonizou uma recuperação notável no segundo tempo e empatou por 3 a 3 com o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona. Depois de ficar atrás por 2 a 0, com gols de bicicleta de Andre Frank Zambo Anguissa e de cabeça de Scott McTominay, a equipe visitante reagiu com gols de Matias Soule e do reserva Leonardo Balerdi.
McTominay marcou seu segundo gol em um chute de longe e recolocou o Napoli na frente, mas Balerdi empatou de cabeça aos 89 minutos para garantir um ponto.
O resultado manteve a invencibilidade da Roma contra adversários de alto nível nesta temporada.
Gasperini elogia a confiança da equipe apesar do revés no fim
Em entrevista à DAZN Italia, Gasperini demonstrou grande orgulho da maneira como seus jogadores lidaram com as adversidades ao longo da partida. “À exceção da primeira meia hora, em que o Napoli foi superior... tivemos muitas chances e acreditamos que poderíamos vencer”, afirmou Gasperini.
“O terceiro gol do Napoli poderia ter acabado conosco, mas conseguimos empatar, com muita energia e confiança.”
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“Os jogadores não ficaram afobados, não entraram em pânico, mantivemos nossas posições e nosso estilo de jogo”, observou o técnico italiano.
Treinador destaca impacto de Balerdi e comenta expulsão de Allegri
Gasperini destacou Balerdi, contratado no verão, pela atuação decisiva com dois gols após sair do banco, e também comentou com humor a expulsão de Massimiliano Allegri da área técnica no fim da partida. “Balerdi e De Roon eram líderes e capitães em seus clubes... Balerdi marcou dois gols; ele é um reforço importante”, disse Gasperini.
“Depois deste jogo, realmente sentimos que perdemos dois pontos, embora, considerando que estávamos perdendo por 3 a 2, aceitemos o resultado.”
Questionado se conversou com Allegri após a expulsão, Gasperini sorriu: “Não. Espero que ele não estivesse bravo comigo, não fui eu que o expulsei!”
Roma ganha embalo após testes contra adversários fortes
O empate em Nápoles foi o terceiro da Roma contra adversários de alto nível nesta temporada, após os resultados diante de Inter e Como.
Gasperini acredita que conquistar pontos contra ex-campeões prova que sua equipe pode competir com qualquer adversário na Serie A.
A Roma agora volta aos treinos para se preparar, com o moral elevado, para o próximo desafio no campeonato.