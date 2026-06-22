"Fico me perguntando por que o Feyenoord é tão bom em dispensar jovens jogadores de qualidade"

Willem van Hanegem ficou encantado com Crysencio Summerville na noite de sábado, conforme ele deixa registrado em sua coluna no Algemeen Dagblad. O ícone do Feyenoord considera que o ponta do West Ham United deve ser titular na seleção holandesa.

Summerville, de 24 anos, foi titular contra o Japão, mas entrou em campo como reserva contra a Suécia. Van Hanegem está muito impressionado com o atacante de Roterdã.

“Ele vai se tornar um jogador de futebol muito, muito bom. Fico me perguntando por que ele jogou tão pouco tempo no Feyenoord e por que meu clube é sempre tão bom em dispensar jovens jogadores talentosos.”

Segundo Van Hanegem, Summerville fez quase tudo certo. “Para mim, ele foi o melhor em campo. Foi estranho ele ter entrado como reserva. Aí, eles ficam incomodados por Donyell Malen ser tirado do ataque e, para poupá-lo, colocam de repente um jogador ainda não tão experiente no banco.”

“Mas, é claro, a partir de agora Summerville deve estar no time titular. Acho que ele pode se tornar a grande revelação deste Mundial. Na verdade, ele já é”, conclui Van Hanegem.

Após quatro partidas pela seleção, Summerville soma dois gols, ambos marcados durante a Copa do Mundo.

Summerville parece que vai se transferir para um novo clube após a Copa do Mundo. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em 35 milhões de euros.