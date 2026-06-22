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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

Traduzido por

"Fico me perguntando por que o Feyenoord é tão bom em dispensar jovens jogadores de qualidade"

Feyenoord
Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo
C. Summerville
West Ham

Willem van Hanegem ficou encantado com Crysencio Summerville na noite de sábado, conforme ele deixa registrado em sua coluna no Algemeen Dagblad. O ícone do Feyenoord considera que o ponta do West Ham United deve ser titular na seleção holandesa.

Summerville, de 24 anos, foi titular contra o Japão, mas entrou em campo como reserva contra a Suécia. Van Hanegem está muito impressionado com o atacante de Roterdã.

“Ele vai se tornar um jogador de futebol muito, muito bom. Fico me perguntando por que ele jogou tão pouco tempo no Feyenoord e por que meu clube é sempre tão bom em dispensar jovens jogadores talentosos.”

Segundo Van Hanegem, Summerville fez quase tudo certo. “Para mim, ele foi o melhor em campo. Foi estranho ele ter entrado como reserva. Aí, eles ficam incomodados por Donyell Malen ser tirado do ataque e, para poupá-lo, colocam de repente um jogador ainda não tão experiente no banco.”

“Mas, é claro, a partir de agora Summerville deve estar no time titular. Acho que ele pode se tornar a grande revelação deste Mundial. Na verdade, ele já é”, conclui Van Hanegem.

Após quatro partidas pela seleção, Summerville soma dois gols, ambos marcados durante a Copa do Mundo.

Summerville parece que vai se transferir para um novo clube após a Copa do Mundo. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em 35 milhões de euros.

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