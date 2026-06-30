Ficaria surpreso se isso não acontecesse... Roy Keane prevê os finalistas da Copa do Mundo de 2026

Roy Keane, lenda do Manchester United, anunciou seus favoritos para vencer a Copa do Mundo de 2026, afirmando que confia na capacidade das duas seleções de chegarem à final daqui a 20 dias.

Até o momento, já se classificaram para as oitavas de final do Mundial: Canadá, Brasil, Paraguai e Marrocos.

A seleção da Inglaterra se prepara para iniciar sua trajetória nas fases eliminatórias amanhã, quarta-feira, quando enfrentará a República Democrática do Congo nas oitavas de final.

No entanto, segundo o jornal inglês “Metro”, Kane não espera ver a seleção dos Três Leões na final em 19 de julho, em Nova Jersey, e, em vez disso, torce para que se repita a final de 2022 no Catar entre França e Argentina.

Em declarações ao canal “ITV”, Kane disse: “Os jogadores de ataque franceses não ficam atrás de nenhum outro jogador. Mas vimos isso com o Brasil. E vimos isso também com os titulares da Inglaterra, que brilharam contra o Panamá”.

Ele acrescentou: “É claro que a França tem mais jogadores. Mas, mesmo assim, acho que a Argentina também tem um elenco forte”.

E continuou: “Acho que a Argentina e a França são as duas seleções que contam com bons jogadores e boas opções. Não seria surpresa se elas se enfrentassem na final. Na verdade, ficaria surpreso se isso não acontecesse”.

A França se prepara para enfrentar a Suécia na madrugada desta quarta-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto a Argentina joga contra a Costa do Marfim na mesma fase.