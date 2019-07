"Ficarei contente se o Neymar vier", diz novo reforço do Barcelona

Frenkie De Jong espera que o craque brasileiro do PSG volte ao Camp Nou nesta janela de transferências e o aponta como um dos melhores do mundo

Frenkie De Jong, novo meio-campista do , concedeu entrevista ao Mundo Deportivo e diz que gostaria de jogar com Neymar, atualmente no .

Consultado sobre a possibilidade de o atacante brasileiro voltar ao Camp Nou neste mercado da bola, o holandês respondeu:

"Não compete a mim tomar essa decisão. Mas se tivesse que falar de Neymar como jogador, eu realmente gosto de vê-lo jogar. É um dos melhores do mundo e, claro, ficarei feliz se ele vier para o Barça", disse.

(Foto: Getty Images)

Neymar, que ainda não obteve liberação para deixar o Parc Des Princes, não foi o único tema da entrevista concedida por De Jong. Ele também falou sobre Matthijs De Ligt, seu ex-companheiro de , que fechou com a em detrimento do Barça.

"Claramente, ele teve grandes propostas. Estivemos de férias nas últimas semanas e não tivemos a chance de conversar com frequência. Isso deveria ser perguntado a ele", comentou.