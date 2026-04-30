Fica ou sai? Zakaria Labyad revela que Memphis Depay já definiu seu futuro: "Ele sabe, e eu também"

O futuro de Memphis Depay voltou ao centro das atenções após declarações enigmáticas de Zakaria Labyad, reforço recente Corinthians para a temporada de 2026. Além de dividirem o vestiário atualmente, os dois mantêm uma amizade antiga, construída desde as categorias de base do PSV Eindhoven, equipe holandesa.

Em entrevista à ESPN, Labyad falou que Memphis já tomou uma decisão sobre os próximos passos da carreira, embora tenha evitado revelar detalhes. “Ele já sabe [a decisão para o futuro], e eu sei também... Mas não vou entregar”, disse, em tom descontraído. Na sequência, o meia indicou que há sintonia entre as partes envolvidas: “O que posso dizer é que clube e jogador querem seguir juntos. Então, espero que as coisas deem certo”.

O jogador de 33 anos também aproveitou para exaltar o impacto de Memphis desde sua chegada ao futebol brasileiro. Segundo Labyad, a presença do holandês foi determinante para a mudança de cenário do Corinthians nos últimos anos. “Quando ele chegou aqui, o Corinthians estava na zona do rebaixamento... Depois da chegada dele, terminaram em 8º lugar e ganharam três títulos”, destacou.

Na avaliação de Labyad, o amigo vive um momento de protagonismo no país. “Para mim, para o clube e para as pessoas do Brasil, o Memphis é o maior jogador do Campeonato Brasileiro”, afirmou, reforçando o peso do atacante dentro e fora de campo.

Apesar do discurso otimista, os bastidores mostram um cenário mais complexo. A renovação contratual de Memphis com o Corinthians ainda enfrenta entraves financeiros, e a diretoria do Timão busca viabilizar acordos comerciais que ajudem a sustentar os altos custos do atleta. O presidente Osmar Stabile já admitiu que essa condição é fundamental, destacando que o clube não dispõe de recursos próprios suficientes para manter o camisa 10 sem esse tipo de apoio.