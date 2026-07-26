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Chelsea FC Open Training SessionGetty Images Sport

Traduzido por

Fica longe deste jogador: aviso a Xabi Alonso sobre negócio do Chelsea

Mercado da bola
Sunderland
G. Xhaka
X. Alonso
R. Le Bris
Chelsea
England
Suíça
Espanha
França

O assunto está completamente encerrado para o treinador espanhol

Régis Le Bris, treinador do Sunderland, enviou uma mensagem de aviso a Xabi Alonso, treinador do Sunderland, a respeito do seu desejo de contratar o suíço Granit Xhaka, jogador dos Black Cats.

O internacional suíço foi uma peça fundamental no sétimo lugar alcançado pelo Sunderland na Premier League na temporada passada, contribuindo para a qualificação para a Liga Europa, pelo que Le Bris garante que não há margem para a saída de Xhaka do Sunderland.

O treinador francês disse, ao ser questionado sobre Xhaka, em declarações citadas pelo jornal "Daily Mail": "Não, este assunto está encerrado".

E acrescentou: "Ele foi muito claro sobre o seu futuro. Ele gosta do Sunderland e quer ficar. Quer construir o futuro do clube. É um bom e grande capitão".

O jornal "Daily Mail" noticiou no início deste mês que o Sunderland recusou uma proposta do Chelsea no valor de 8 milhões de libras esterlinas pela contratação de Xhaka, classificando-a de humilhante.

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LEE
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Apesar de o jogador de 33 anos se sentir atraído pela ideia de voltar a jogar sob o comando de Xabi Alonso - após um período bem-sucedido que passou sob a sua orientação no Bayer Leverkusen -, Xhaka confirmou o seu compromisso com o Sunderland após conversas com o clube.

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