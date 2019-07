Fez valer a altura: Crouch se aposenta como maior cabeceador da Premier League

O atacante, letal em jogadas de bolas aéreas, fez história à sua maneira e anunciou sua aposentadoria

Décadas atrás, o Campeonato Inglês era marcado por gramados enlameados e um futebol bastante rústico. Troca de passes, no estilo dos anos 2000 ou deste treinado por Pep Guardiola? Que nada! Era um jogo tão diferente que os barulhentos torcedores faziam a bizarrice até de comemorar escanteios como se fossem gols. Afinal de contas, muitas vezes as redes balançavam tendo como origem uma cobrança do corner.

Este cenário começou a mudar no início da década de 1990, com o advento da Premier League. Mas houve um jogador inglês que, ainda que sem querer e bastante por conta de sua altura, seguiu fazendo com que torcedores abrissem um sorriso a cada oportunidade de se lançar a bola pelo alto da área oposta. Peter Crouch, do alto de impressionantes 2,01m, literalmente pode ser considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Em estatura, evidentemente. O inglês de 38 anos, com passagens marcantes por clubes de expressão e seleção inglesa, anunciou nesta sexta-feira (12) sua aposentadoria. Não deixa de ser um marco.

Em primeiro lugar porque Crouch fez história na Premier League e na ao defender uma lista respeitável de times: jogou nas categorias de base de e , mas estreou profissionalmente no inexpressivo Dulwich Hamlet antes de fazer o único intercâmbio de sua vida no futebol sueco. Jogaria nas equipes principais de QPR e Tottenham apenas anos depois; Com uma carreira construída a partir dos anos 2000, colecionou clubes. Além dos já citados, passou pelo Portsmouth, , , e finalizou a carreira no – que tem como torcedor mais famoso o Príncipe Charles. Mas será mais lembrado, além da seleção inglesa, pelo período em um que acabara de ser campeão europeu em 2005 e no – clube que mais defendeu em sua carreira.

A despedida dos gramados também é um marco, em segundo lugar, pelos óbvios gols de cabeça. E aqui os números são impressionantes: foram 53 testadas para o fundo das redes em um total de 108 tentos. Ou seja, quase metade das vezes em que cumpriu com a obrigação maior de um atacante, Crouch o fez com a cabeça. Aproveitando de sua altura. Disputou duas Copas do Mundo [2006 e 2010] e um comentário não tão incomum era de que, apesar do tamanho, “com a bola no pé não é bobo”. Verdade. Mas era quando a esfera voava por alturas que ele sentia-se confortável é que ele jogava confortável.

Com Peter Crouch em campo, qualquer dado estatístico que defende escanteio curto ou cruzamentos apenas em último caso seria bobagem. Talvez fosse mais justo vê-lo descalço, usando a chuteira como se fosse um boné. Se quando os jogadores se aposentam profissionalmente dos gramados, uma das expressões usadas diz que eles penduraram as chuteiras, o gigante inglês provavelmente a colocou em um lugar tão alto que dificilmente algum zagueiro conseguiria alcançar.