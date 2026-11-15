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O jogo entre França e sua convidada Turquia, na noite deste domingo, pela Liga das Nações da Europa, teve a substituição do goleiro dos Bleus, Mike Maignan, após o primeiro tempo do confronto.

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O site "Foot Mercato" afirmou: "Má notícia para a seleção francesa. Mike Maignan não retornou ao gramado no segundo tempo da partida entre França e Turquia, no domingo à noite". E prosseguiu: "O goleiro do Milan foi substituído no segundo tempo por Guillaume Restes, que conquistou assim sua segunda participação internacional, um mês após sua primeira participação com a seleção francesa contra a Bélgica (4 a 1)".

E continuou: "Segundo os últimos relatos, Mike Maignan sofreu uma lesão na coxa após colidir com um jogador turco. Espera-se que o ex-jogador do Lille passe por exames médicos nas próximas horas".

Mike apresentou uma atuação destacada no primeiro tempo, defendendo seu gol em diversas oportunidades perigosas a favor da seleção turca.

Mbappé retorna à França

A seleção francesa recebeu um forte estímulo moral com o retorno de Kylian Mbappé à escalação nesta noite, depois de voltar aos treinos coletivos, dois dias antes do confronto decisivo contra a Turquia, que definirá quem avançará às quartas de final da Liga das Nações da Europa.

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Mbappé, astro do Real Madrid, participou da sessão de treinamento noturna da seleção francesa, realizada no estádio Matmut Atlantique, na cidade de Bordeaux, tornando-se a principal novidade na preparação dos Bleus para o aguardado confronto.

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Os treinos marcaram o retorno do atacante francês ao trabalho com o restante de seus companheiros, depois de apresentar uma melhora notável em sua condição física, após sofrer com dores na parte posterior da coxa, que o obrigaram a desfalcar o confronto contra a Itália, realizado na quinta-feira no estádio San Siro.

Zidane afirmou, após a derrota por 3 a 1 na sexta-feira, sua confiança na possibilidade de contar com Mbappé na próxima partida, esclarecendo que poupá-lo contra a Itália fazia parte do plano estabelecido previamente.

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Zidane disse durante a coletiva de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre a condição física do astro do Real Madrid: "Espero que ele esteja pronto no domingo. Esse era o plano, pois estava previsto que ele descansasse por sofrer de algumas dores, mantendo a possibilidade de sua participação".

A recuperação do capitão da seleção francesa representa grande importância neste confronto, depois que o bicampeão mundial sofreu com sua ausência na partida de sexta-feira contra a Itália no estádio San Siro.

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A seleção francesa entrou em uma fase decisiva de sua trajetória na Liga das Nações da Europa, depois que suas contas no Grupo 1 do primeiro nível sofreram abalos após a derrota para a Itália, resultado que encerrou o retrospecto invicto do novo técnico Zinédine Zidane desde que assumiu o comando técnico dos Bleus em julho passado.

O início da trajetória de Zidane com a seleção francesa despertou grande interesse, por ser ele um dos nomes mais destacados da história do futebol francês, já que assumiu a missão como sucessor do ex-técnico Didier Deschamps, em meio às expectativas de levar a seleção de volta aos pódios de títulos, aproveitando o fato de possuir um grupo notável de jogadores experientes e jovens talentos.