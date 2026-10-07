Pascal Ferré, ex-diretor da revista "France Football", revelou uma série de bastidores intrigantes relacionados à Bola de Ouro, relembrando a disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Ferré ingressou na equipe de redação da revista "France Football" em 1986, antes de assumir o cargo de diretor em 1996, permanecendo nesse posto até 2023, o que o deixou próximo dos detalhes do prêmio e das polêmicas que o cercaram ao longo dos anos, especialmente durante a disputa histórica entre Messi e Ronaldo.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", Ferré falou sobre o domínio da dupla no prêmio entre 2008 e 2017, afirmando: "Eles monopolizaram o prêmio porque eram os melhores do mundo. Eram jogadores de outro planeta".

O ex-diretor abordou a desavença pública que surgiu entre ele e Ronaldo por causa de declarações que concedeu à imprensa, esclarecendo: "Dei uma entrevista ao jornal New York Times, na qual disse que o sonho de Cristiano era vencer um número maior de Bolas de Ouro em comparação a Messi".

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E acrescentou, conforme noticiado pelo jornal português "A Bola": "Talvez eu não tenha me expressado muito bem, mas não era segredo que ele é um jogador extremamente competitivo. Ele me respondeu pelas redes sociais e, no fim, me fez parecer um mentiroso diante de milhões de seguidores, mas a coisa não foi grave".

Ronaldo foi coroado com a Bola de Ouro 5 vezes, contra 8 vezes de Messi.

Ferré também falou sobre a influência que os clubes e os jogadores exerciam em torno do prêmio, apontando especificamente para o Real Madrid, e disse: "É verdade que no mundo de Cristiano, e do Real Madrid especificamente, eles sabiam o que deveriam fazer dentro das regras do jogo".

E prosseguiu: "São instituições que impõem sua presença no futebol e neste prêmio, porque o Real Madrid esteve ligado à Bola de Ouro desde o início, com Di Stéfano e depois Kopa, enquanto o Barcelona teve que esperar até 1960 para vencê-la com Luís Suárez. Por isso existe uma relação especial entre o prêmio e os clubes espanhóis".