Feyenoord x Como: noites europeias voltam ao De Kuip enquanto Fabregas leva sua revolução italiana a Roterdã

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A tradição europeia encontra a nova força financeira da Serie A quando o Feyenoord recebe o Como de Cesc Fabregas, que vive grande fase. Analisamos os principais duelos individuais, incluindo o poder de fogo de Anis Hadj Moussa e a influência criativa de Martin Baturina.

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Não há nada como uma partida no meio da semana, sob os refletores, em De Kuip. A torcida de Roterdã está pronta para transformar o estádio em um caldeirão enquanto o Feyenoord tenta dar a volta por cima na Champions League após uma pesada derrota na estreia. Giovanni van Bronckhorst tem feito sua equipe jogar com confiança na Eredivisie, embalada por uma sequência de vitórias com muitos gols que inclui uma goleada por 7 a 0 sobre o PEC Zwolle e um triunfo por 5 a 0 contra o FC Utrecht. Mas enfrentar a elite europeia exige outro tipo de firmeza, e o gigante holandês quer provar que tem lugar entre os grandes após a dura derrota por 5 a 1 em Barcelona.

Em seu caminho está um adversário imprevisível: o Como de Cesc Fabregas. Pouco mais de dois anos após a saída da Serie B, o ex-meio-campista de Arsenal, Barcelona e Chelsea ajudou a transformar a equipe italiana em uma candidata de verdade na Champions League. Depois de abrir sua campanha com uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, o time visitante chega a Roterdã sem medo e com um estilo de jogo que reflete as ideias de seu treinador. É mais do que uma partida de futebol. É um duelo entre dois ex-jogadores que passaram por Arsenal e Barcelona e agora comandam suas equipes à beira do campo.

Anis Hadj Moussa

Se o Feyenoord tem um jogador capaz de mudar uma partida sozinho, é Anis Hadj Moussa. O argelino de 24 anos tem sido um dos destaques do clube desde sua chegada, no verão de 2024, e foi eleito o melhor jogador da Eredivisie em maio de 2026. Com a saída de Ayase Ueda para o Lille, ele agora é a principal referência do ataque. Seu verão esteve longe de ser tranquilo: uma possível transferência para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, fracassou pouco antes da viagem a Barcelona. Mas ele pediu desculpas aos companheiros, voltou ao elenco e jogou no Camp Nou, onde superou seu marcador e obrigou Joan Garcia a fazer uma defesa. Rápido, objetivo e destemido nos duelos individuais, é exatamente o tipo de ponta capaz de atormentar um Como que gosta de sair jogando desde a defesa, ainda mais com o apoio da torcida em De Kuip.

Gjivai Zechiël

No centro do campo, Gjivai Zechiël se tornou uma força importante no meio-campo de Van Bronckhorst. Revelado pelas categorias de base do Feyenoord, ele voltou nesta temporada após empréstimos ao Sparta Rotterdam e ao FC Utrecht e rapidamente se firmou graças à qualidade técnica e à dedicação incansável. Suas atuações lhe renderam o prêmio de melhor jogador da Eredivisie em agosto. Embora os nomes mais conhecidos costumem ganhar as manchetes, sua capacidade de levar o jogo da defesa ao ataque será fundamental contra um Como que adora dominar a posse de bola. A partida será um verdadeiro teste de maturidade para ele diante de alguns dos jogadores mais criativos da Serie A.

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Martin Baturina

Alguns jogadores são lembrados por um único momento, e Martin Baturina já tem o seu na curta história do Como na Champions League. O meia-armador croata marcou o primeiro gol do clube na competição, aos 15 minutos contra o RB Leipzig, e depois deu o passe para Tasos Douvikas fazer o segundo. Atuando entre as linhas, ele oferece à equipe de Fabregas criatividade e uma ameaça real de gol. Baturina já disse que o treinador lhe dá muita liberdade, e ele sabe aproveitá-la. Para o meio-campo do Feyenoord, encontrar os espaços que ele ocupa e fechá-los será uma das tarefas mais importantes da noite.

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Nico Paz

A contratação de Nico Paz pelo Como junto ao Real Madrid foi uma demonstração de ambição, e o jogador correspondeu às expectativas como fonte de criatividade. Paz oferece a habilidade e a imprevisibilidade que Fabregas exige no terço final do campo. Capaz de atuar entre as linhas e abrir defesas com um único passe, ele é o jogador que o Feyenoord precisa neutralizar se quiser terminar sem sofrer gols. Ele também ajudou a criar gols na vitória sobre o Leipzig e verá De Kuip como o lugar perfeito para mostrar do que é capaz.

Conclusão

O confronto tem todos os ingredientes de um clássico europeu moderno. O Feyenoord precisa aproveitar o mando de campo para desestabilizar um Como que, apesar de sua ascensão meteórica, ainda tem relativamente pouca experiência neste nível. O duelo tático entre Van Bronckhorst e Fabregas será como uma partida de xadrez, mas o talento individual de jogadores como Hadj Moussa, Paz ou Baturina pode acabar decidindo o resultado. Roterdã está pronta para a batalha, e os pontos ficarão com quem lidar melhor com a pressão.

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Uma vitória daria ao Feyenoord o embalo necessário para atravessar uma fase de liga difícil, enquanto o Como poderia se firmar como uma possível surpresa da competição. Como as duas equipes preferem o futebol ofensivo, não se espera uma partida cautelosa. Ao apito final, saberemos qual dessas estrelas em ascensão está pronta para assumir o protagonismo por seu clube no maior dos palcos.