Leo Sauer deixa o Feyenoord em definitivo para acertar com o VfB Stuttgart, conforme o clube de Roterdã anunciou em seus canais oficiais. O eslovaco de vinte anos rende um valor fixo de 15 milhões de euros, que, por meio de bônus, ainda pode subir para 17 milhões de euros.

“Sou enormemente grato ao Feyenoord”, despede-se Sauer por meio dos canais do clube. “Grato pela confiança que me deu ainda muito jovem e pelas pessoas que me ajudaram aqui de todas as formas possíveis a continuar me desenvolvendo.”

Em 2022, Sauer chegou ao Feyenoord aos dezesseis anos, e pouco mais de um ano depois fez sua estreia no time principal. Na temporada passada, além de períodos marcados por lesões, ele foi titular fixo sob o comando de Robin van Persie, mas não cumprirá até o fim seu contrato, que vai até 2028.

“Da Academy ao time principal, pude ver como este clube é especial e tive a oportunidade de construir aqui a base para uma, espero, bela carreira na Europa. Isso é algo para sempre”, continuou Sauer.

“Usei esta camisa com orgulho e espero, acima de tudo, que os torcedores, por quem sempre me senti muito querido, entendam este passo que estou dando. Espero que nos encontremos novamente algum dia, quem sabe já na próxima temporada da Champions League.”

Assim como o Feyenoord, o Stuttgart se classificou para a Champions League na temporada passada. O Die Schwaben, que sob o comando de Sebastian Hoeness vem tendo excelente desempenho há anos, terminou a última temporada na quarta colocação da Alemanha.

Sauer vestiu a camisa do Feyenoord em 44 oportunidades no total. Nesse meio tempo, o jogador, que soma onze partidas pela seleção da Eslováquia, também foi emprestado ao NAC Breda. Agora, um novo capítulo se inicia para ele na Bundesliga.