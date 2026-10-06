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Rian Rosendaal
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Feyenoord vê retornar jogador que atuou pela última vez em 12 de abril

Feyenoord

Jakub Moder está no caminho de volta no Feyenoord. O clube de Roterdã compartilhou nesta terça-feira fotos nas quais é possível ver o meio-campista polonês treinando. Ainda não se sabe quando Moder retornará ao time principal.

Dá para ver que Moder disputa um lance com Gonçalo Borges, o que indica que o polonês voltou a ter condições de suportar a carga. Moder desfalcou o Feyenoord nos últimos meses por causa de uma persistente lesão no joelho.

Giovanni van Bronckhorst havia expressado anteriormente a esperança de que Moder retornasse ao Feyenoord por volta da Data Fifa. Talvez ele seja incluído no elenco para o duelo em casa contra o AZ, no sábado.

Moder entrou em campo pela última vez pelo Feyenoord em 12 de abril deste ano, dia em que a equipe empatou por 1 a 1 com o NEC. Desde então, o meio-campista de 27 anos sofre com sérios problemas no joelho, o que torna impossível jogar.

Anis Hadj Moussa e Tsuyoshi Watanabe voltaram da Data Fifa com incômodos. No entanto, a dupla esteve no campo de treino nesta terça-feira e parece pronta para o jogaço do Feyenoord contra o AZ.

O setorista do clube Martijn Krabbendam informou no podcast Dick Voormekaar que Hadj Moussa e Watanabe estão normalmente disponíveis para este fim de semana. Van Bronckhorst dará mais clareza na sexta-feira, em entrevista coletiva.

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