O Feyenoord tomou medidas duras em resposta aos distúrbios durante a partida fora de casa contra o SC Cambuur. O clube de Roterdã identificou 47 torcedores e lhes impôs com efeito imediato uma proibição local de acesso ao estádio De Kuip.

Além disso, os cartões de visitante dos torcedores envolvidos serão bloqueados. O Feyenoord também comunicará os 47 indivíduos à KNVB, de modo que eles possivelmente poderão enfrentar uma proibição nacional de acesso aos estádios.

"Nos próximos dias, 47 pessoas receberão a notificação de que lhes foi imposta com efeito imediato uma chamada proibição local de acesso ao De Kuip, que seu cartão de visitante foi bloqueado e que elas serão comunicadas à KNVB para uma proibição nacional de acesso aos estádios", escreveu o Feyenoord em comunicado à imprensa. "Isso devido a má conduta no setor visitante durante a partida SC Cambuur x Feyenoord, em 23 de agosto."

Durante esse duelo, torcedores do Feyenoord acenderam fogos de artifício em massa no 12º minuto. Parte deles acabou caindo em um setor com torcedores do Cambuur, e sete pessoas ficaram feridas.

Os torcedores atingidos sofreram, entre outros problemas, danos auditivos, queimaduras e lesões nos olhos. O goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst, também escapou de se ferir, depois de por pouco não ser atingido por um rojão.

Segundo o Feyenoord, as proibições de acesso ao estádio são o resultado de semanas de investigação intensiva. Nela, entre outras coisas, foi analisado extenso material de imagem para identificar os torcedores envolvidos e determinar seu papel nos incidentes.

O clube está agindo contra torcedores que teriam coordenado a ação com fogos de artifício, segurado faixas, tentado com isso escapar da vigilância por câmeras ou soltado fogos de artifício. Além disso, não está descartado que os envolvidos também sejam processados criminalmente.

Eventuais medidas adicionais serão determinadas pela KNVB e pelo Ministério Público. O Feyenoord já havia decidido anteriormente não levar torcedores aos dois próximos jogos fora de casa.