A novela da transferência de Givairo Read parece ter ganho um novo capítulo. Enquanto a Voetbal International noticiou na segunda-feira que o Feyenoord e o círculo do lateral-direito estão em lados opostos por causa de um acordo do passado, o Feyenoord Transfermarkt surge agora com novas informações sobre a situação.

Segundo Martijn Krabbendam, da Voetbal International , o impasse surgiu porque o antigo diretor do Feyenoord, Dennis te Kloese, terá indicado ao entourage de Read que uma verba de transferência de cerca de 25 milhões de euros seria suficiente para viabilizar uma transferência. No entanto, de acordo com o meio, o diretor técnico Dévy Rigaux não se sente vinculado a esse acordo verbal e exige pelo menos 30 milhões de euros.

O habitualmente bem informado Feyenoord Transfermarkt traça, porém, um cenário diferente. Não se trataria de uma promessa verbal, mas de um acordo que foi efetivamente colocado no papel.

"A transferência de Givairo Read para o Nottingham Forest parece simplesmente que vai acontecer. Como já noticiámos anteriormente em exclusivo, a verba de transferência acordada previamente é de cerca de 25 milhões de euros. Esse montante foi, na altura, colocado no papel por um diretor incompetente do passado do Feyenoord", atira o Feyenoord Transfermarkt no X, numa farpa a Te Kloese.

O Nottingham Forest viu uma terceira proposta no valor total de 21 milhões de euros ser recentemente recusada, mas a expectativa é de que os ingleses regressem com uma oferta melhorada. Um aumento na direção da alegada cláusula de 25 milhões de euros parece lógico.

Para Read, esse seria o desfecho desejado. O lateral-direito de 19 anos há mais tempo que está aberto a uma mudança para a Premier League e vê o Nottingham Forest como o passo ideal seguinte na sua carreira.

Read pode assinar em Nottingham um contrato de cinco temporadas. Além disso, as duas lesões musculares na coxa que o afastaram dos relvados durante meses na época passada também o fizeram refletir. O defesa percebe que uma transferência de topo pode não voltar a surgir naturalmente e, por isso, quer aproveitar a oportunidade.



