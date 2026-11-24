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O Feyenoord sub-19 deu um mau exemplo ao elenco principal na Youth League. Em Varkenoord, os jovens de Roterdã perderam por 0 a 1 para o FC Porto sub-19.

Os jovens de Roterdã tiveram um início desastroso: após três minutos, já estavam em desvantagem. Boaz Plantinga não afastou bem a bola, e Duarte Cunha aproveitou para finalizar. O lateral-esquerdo venceu o goleiro do Feyenoord, Stenn de Mol, que também não foi bem no lance.

Em seguida, Levi Haps criou a primeira grande chance dos donos da casa com uma bela jogada individual. O goleiro do Porto, porém, defendeu seu chute.

A equipe do técnico Jimmy Lucassen escapou do 0 a 2 aos 25 minutos. André Miranda driblou o goleiro De Mol, mas Dani Slory bloqueou sua finalização.

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Depois disso, o Feyenoord sub-19 ficou com dez jogadores após uma expulsão infantil de Kelvin Neijenhuis. O atacante atingiu o rosto de um adversário e teve de deixar o campo.

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Mesmo com um jogador a menos, a equipe de Roterdã teve uma chance enorme de empatar pouco antes do intervalo. Haps interceptou um passe e avançou livre em direção ao gol português. O ponta, porém, chutou forte por cima do travessão, e o Feyenoord continuou em desvantagem.

Os torcedores em Varkenoord viram o Feyenoord buscar o empate após o intervalo. O Porto, porém, administrou a vantagem mínima, e as chances foram escassas no segundo tempo.

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Na reta final, Lucassen colocou Ilai Grootfaam em campo, entre outros jogadores, mas a equipe não conseguiu organizar uma verdadeira pressão final. Com a derrota, chegou ao fim a campanha perfeita do Feyenoord sub-19 na Youth League.

A equipe juvenil começou muito bem sua campanha na Youth League, com uma vitória por 1 a 2 fora de casa contra o Barcelona. Depois, venceu o Como 1907 por 1 a 0 e também superou o Real Betis fora de casa por 1 a 4. Em Varkenoord, bateu a Inter por 3 a 1. Com a derrota para o FC Porto, o Feyenoord sub-19 soma 12 pontos após cinco jogos.

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Com a derrota para o FC Porto, o Feyenoord sub-19 soma 12 pontos após cinco jogos. Ainda assim, a equipe ocupa a terceira posição entre os 36 clubes.