Reiss Nelson desfalca o Feyenoord nesta quarta-feira, no duelo da Champions League com o Barcelona. A informação foi publicada pelo setorista Dennis van Eersel, da Rijnmond, nesta terça-feira no X. O Feyenoord informou na noite de terça-feira, também pelo X, que Nelson realmente está fora na Espanha. Jerayno Schalken, por outro lado, foi convocado para o confronto europeu.
Nelson, de 26 anos, foi contratado sem custos pelo Feyenoord na semana passada. O ponta estava sem clube desde sua saída do Arsenal e assinou em De Kuip até o verão de 2027.
Giovannni van Bronckhorst expressou na sexta-feira a esperança de que a permissão de trabalho de Nelson chegasse a tempo para o encontro com o Barcelona. Alguns dias depois, portanto, fica claro que isso não aconteceu.
A permissão de trabalho, que ainda não foi entregue, também fez com que Nelson ficasse fora no sábado, na partida fora de casa contra o NEC. Sem o ponta inglês, o Feyenoord conseguiu vencer por 3 a 1 em Nijmegen.
Nelson já havia atuado anteriormente pelo Feyenoord por empréstimo. O inglês somou 32 partidas na temporada 2021/22, com quatro gols e sete assistências nesse período.
Anis Hadj Moussa, que desfalcou a equipe contra o NEC, viajou normalmente para Barcelona, e a chance é grande de que Van Bronckhorst lhe dê uma vaga entre os titulares. A escalação será divulgada na quarta-feira.
O Feyenoord entra em campo na quarta-feira, às 18h45, em Barcelona. O primeiro jogo em casa na fase de liga da Champions League será em 14 de outubro, quando o Como visita Roterdã.
Lista completa de convocados do Feyenoord
Goleiros: Tjark Ernst, Florian Kastenmeier, Liam Bossin
Defesa: Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Javi López, Mats Deijl, Thijs Kraaijeveld, Givairo Read, Tijme Wessels, Mika Mármol
Meio-campo: Gjivai Zechiël, Luciano Valente, Sem Steijn, Tobias van den Elshout, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte
Ataque: Gonçalo Borges, Nacho Ferri, Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken