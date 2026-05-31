O Feyenoord está de olho em Zinedin Smajlovic. De acordo com o canal norueguês TV 2, o clube de Roterdã está entre os interessados no zagueiro central de 22 anos do Sandefjord, que vem impressionando nesta temporada no campeonato norueguês.

O interesse por Smajlovic não surgiu do nada. O zagueiro bósnio-sueco é considerado uma das grandes surpresas da atual temporada da Eliteserien e chamou a atenção de vários clubes europeus com suas excelentes atuações.

A TV 2 informa que o Feyenoord já entrou em contato com o Sandefjord para obter informações sobre a situação do zagueiro. O Celtic e o Toulouse também teriam se manifestado junto ao clube norueguês pelo talentoso zagueiro.

No Sandefjord, considera-se seriamente a possibilidade de uma transferência neste verão. O interesse é descrito pela mídia norueguesa como concreto e espera-se que uma oferta oficial seja apresentada em breve.

O diretor esportivo Matteus Bardsen não quer comentar os nomes dos clubes interessados. “Em geral, não fazemos declarações sobre clubes e jogadores individuais. É claro que há interesse pelos nossos jogadores que estão se saindo bem, e a Eliteserien está cada vez mais valorizada. Zinedin é jogador do Sandefjord e é nisso que tanto ele quanto nós estamos focados.”

O Sandefjord, no entanto, não precisa tomar uma decisão precipitada. Smajlovic ainda tem um contrato válido até o final de 2028, o que dá ao clube uma posição forte em eventuais negociações.

Transferência recorde à vista

O Sandefjord prevê que, no final das contas, não será possível manter Smajlovic no clube. No entanto, o clube norueguês não vai deixar o zagueiro partir sem lutar e está apostando tudo em uma transferência recorde: Smajlovic deve se tornar o jogador mais caro da história do clube.

Esse recorde está atualmente em nome de Stefán Ingi Sigurdarson, que foi vendido no inverno passado por cerca de três milhões de euros ao Go Ahead Eagles.