Anis Hadj Moussa não vai para o Ittihad Club neste verão. De Telegraaf informa que o Feyenoord rejeitou a proposta de 37,5 milhões de euros dos sauditas. O Ittihad Club agora voltou sua atenção para o atacante do PSV Esmir Bajraktarevic.

Ao rejeitar 37,5 milhões de euros, o Feyenoord deixa passar a chance de uma transferência recorde. O próprio Hadj Moussa queria muito se transferir para o Ittihad Club, onde poderia ter ganhado mais de 50 milhões de euros em cinco anos.

No entanto, o Feyenoord decidiu manter seu atacante estrela. O diretor técnico Dévy Rigaux indicou na quinta-feira que podia trazer poucos reforços porque primeiro é preciso fazer cortes.

Dessa forma, o Feyenoord ficou diante de um dilema quando o Ittihad voltou a se manifestar, depois que uma primeira proposta de cerca de 30 milhões de euros já havia sido rejeitada anteriormente. O clube decidiu priorizar o aspecto esportivo em vez do financeiro.

A decisão do Feyenoord representa uma boa notícia para o PSV, que está aberto a vender Bajraktarevic. Com a presença de Sami Ouaissa, Dennis Man e Ivan Perisic, há pouca perspectiva de minutos em campo para o ponta direita bósnio.

Segundo De Telegraaf , o Ittihad Club está disposto a pagar uma "alta taxa de transferência" pelo jovem de 21 anos, Bajraktarevic, que tem contrato até meados de 2029 no Philips Stadion e valor de mercado de oito milhões de euros. Ainda não está claro quanto o Ittihad Club está disposto a pagar por ele.

Bajraktarevic chegou no início de 2025 vindo do New England Revolution por cerca de três milhões de euros e, até o momento, disputou 43 partidas pelo PSV. Nelas, marcou sete gols e deu cinco assistências.