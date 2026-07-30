O Feyenoord rejeitou de forma categórica uma proposta inicial do FC Twente por Jerayno Schaken, informa a ESPN. Os Tukkers teriam oferecido um milhão de euros pelo atacante de dezessete anos, mas o clube de Roterdã não pretende deixar seu talento sair neste verão. O diretor técnico Erik ten Hag já prepara uma oferta melhorada, ao que tudo indica.

Na manhã de quinta-feira, o De Telegraaf já havia informado que o FC Twente apresentou uma proposta de um milhão de euros ao Feyenoord. O clube de Enschede quer tirar Schaken de De Kuip e vê nele um reforço para o futuro, com perspectiva de minutos na Eredivisie.

Segundo a ESPN, o diretor do Feyenoord Dévy Rigaux, no entanto, descartou imediatamente a proposta. Dentro do clube de Roterdã, o filho do ex-internacional da seleção da Holanda e ex-jogador do Feyenoord Ruben Schaken é considerado um atleta de muito potencial, o que faz com que uma saída neste momento não seja discutida.

Schaken se transferiu sem custos no ano passado do sc Heerenveen para o Feyenoord. Durante a atual pré-temporada, o atacante ainda não entrou em campo sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst, mas isso não impediu o clube de demonstrar grande confiança nele.

O FC Twente parece não ter se dado por vencido apesar da recusa. Segundo a ESPN, a expectativa é de que o clube volte em breve com uma segunda proposta, na esperança de ainda fazer o Feyenoord mudar de ideia.

A intenção dos Tukkers é fazer com que Schaken se junte imediatamente ao time principal do técnico John van den Brom. Lá, ele teria de aumentar a concorrência no setor ofensivo e oferecer opções extras de ataque.



