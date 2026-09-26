O Feyenoord foi duramente punido pela UEFA por vários incidentes em torno da partida da Champions League contra o FC Barcelona. O clube de Roterdã recebeu quatro multas separadas, enquanto, por causa de comportamento racista, também corre o risco de ter uma limitação na venda de ingressos para um jogo fora de casa em competição europeia.

Pelo comportamento racista durante o duelo de 9 de setembro, a UEFA aplicou ao Feyenoord uma multa de 25 mil euros. Além disso, a entidade europeia determinou que o clube poderá vender 25 por cento menos ingressos em um jogo fora de casa em competição europeia.

Normalmente, um clube visitante recebe cinco por cento da capacidade do estádio em jogos da UEFA, o que faria esse percentual cair para 3,75 por cento no caso do Feyenoord. A punição é, por enquanto, condicional e tem um período de experiência de dois anos, que começa a contar a partir do momento em que a UEFA proferiu a decisão.

Pouco depois da partida em Barcelona, já surgiram imagens muito graves de torcedores do Feyenoord no setor visitante. Em um vídeo, era possível ver como um torcedor, a partir do setor com os fãs que viajaram junto com a equipe, fez um gesto de macaco em direção a um torcedor negro do Barcelona. Depois, também apareceram imagens de um segundo torcedor do Feyenoord fazendo o mesmo gesto.

O Feyenoord já identificou um dos dois torcedores envolvidos. A pessoa em questão foi proibida de frequentar estádios e será registrada pelo clube de Roterdã para um banimento nacional de estádios. Além disso, parte da multa será cobrada do torcedor envolvido.

A torcedora do Barcelona Esia compartilhou um dos vídeos na época no X e reagiu chocada ao incidente. “Em 2026 ser chamada de macaco por causa de uma partida de futebol, que vergonha”, escreveu ela em espanhol.

Além disso, a UEFA aplicou ao Feyenoord uma multa de 26.375 euros pelo arremesso de objetos por torcedores. Por transmitir uma mensagem que, segundo a entidade europeia, não tem lugar em um evento esportivo e/ou por desacreditar a UEFA, o clube de Roterdã ainda terá de pagar mais 10 mil euros.

Os danos causados no setor visitante do Barcelona também renderam uma sanção ao Feyenoord. Por isso, a multa é de 13 mil euros, e o clube deve entrar em contato com o Barcelona em até trinta dias para resolver os danos causados pelos torcedores do Feyenoord.

No total, o valor das multas impostas ao Feyenoord chega, assim, a 74.375 euros. Os incidentes aconteceram em uma noite que também foi desastrosa esportivamente para o clube de Roterdã, que perdeu por 5 a 1 para o Barcelona no Camp Nou.







