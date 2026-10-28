Feyenoord recebe punição muito branda por violência com fogos de artifício em Leeuwarden

A KNVB multou o Feyenoord em 7.500 euros e aplicou uma punição suspensa pelos incidentes com fogos de artifício ocorridos em 23 de agosto, na partida fora de casa contra o SC Cambuur, informou a federação nesta quarta-feira por seus canais oficiais.

Durante a partida entre Cambuur e Feyenoord, torcedores do Feyenoord soltaram fogos de artifício em grande quantidade aos 12 minutos. Parte deles caiu em um setor ocupado por torcedores do Cambuur, deixando sete pessoas feridas.

Os torcedores atingidos sofreram, entre outras lesões, danos à audição, queimaduras e lesões nos olhos. O goleiro do Feyenoord Tjark Ernst também escapou de se ferir: um foguete de artifício passou muito perto dele.

O Feyenoord tomou providências imediatamente. O clube de Roterdã identificou 47 responsáveis e os proibiu de frequentar estádios. Nas semanas seguintes, também não levou torcedores aos jogos fora de casa contra PEC Zwolle e NEC. Esse também é o motivo da punição "branda" aplicada pela KNVB.

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A punição completa da KNVB consiste em uma multa de 7.500 euros e, de forma condicional, uma partida fora de casa sem a presença de torcedores do Feyenoord. O clube aceitou a punição.