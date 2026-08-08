Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080699668.jpgBox to Box Pictures
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Feyenoord recebe proposta de dezenas de milhões de euros por artilheiro Ayase Ueda

Mercado da bola
Feyenoord
Fenerbahçe
A. Ueda

O Feyenoord recebeu uma proposta robusta por Ayase Ueda, informam TRT e Feyenoord Transfermarkt. O Fenerbahçe quer contratar o atacante e está disposto a pagar "mais de vinte milhões de euros" por ele.

Ueda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028, mas está aberto a sair. Ao japonês foi prometido um papel de destaque em Istambul.

O Fenerbahçe também está trabalhando para contratar Romelu Lukaku, mas a possível chegada do belga é independente do interesse em Ueda. O jogador do Feyenoord está ciente do interesse em Lukaku, mas ainda assim quer dar esse passo.

Ainda não se sabe exatamente qual é o valor pedido pelo Feyenoord por Ueda. Ueda chegou em 2023, vindo do Cercle Brugge, e, depois de ter sido reserva de Santiago Gimenez, foi o centroavante titular fixo na última temporada.

Ueda, que custou nove milhões de euros aos rotterdammers, correspondeu à confiança principalmente na última temporada. O artilheiro de 27 anos marcou nada menos que 25 gols na Eredivisie e, com isso, sagrou-se artilheiro da competição.

Champions League Qualification
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Nas temporadas anteriores, quando era principalmente reserva, Ueda marcou respectivamente cinco e nove gols. Mais cedo no dia, ainda havia surgido a informação de que nenhuma proposta havia chegado por Ueda, mas isso agora mudou.

Também fica a dúvida sobre a permanência de Anis Hadj Moussa no Feyenoord. O argelino, que tem contrato em De Kuip até meados de 2030, está no radar de muitos clubes. A janela de transferências na Holanda fecha em 2 de setembro, às 23h59. Na Turquia, a janela fica aberta até 4 de setembro, às 23h59.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google