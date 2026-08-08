Feyenoord recebe proposta de dezenas de milhões de euros por artilheiro Ayase Ueda

O Feyenoord recebeu uma proposta robusta por Ayase Ueda, informam TRT e Feyenoord Transfermarkt. O Fenerbahçe quer contratar o atacante e está disposto a pagar "mais de vinte milhões de euros" por ele.

Ueda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028, mas está aberto a sair. Ao japonês foi prometido um papel de destaque em Istambul.

O Fenerbahçe também está trabalhando para contratar Romelu Lukaku, mas a possível chegada do belga é independente do interesse em Ueda. O jogador do Feyenoord está ciente do interesse em Lukaku, mas ainda assim quer dar esse passo.

Ainda não se sabe exatamente qual é o valor pedido pelo Feyenoord por Ueda. Ueda chegou em 2023, vindo do Cercle Brugge, e, depois de ter sido reserva de Santiago Gimenez, foi o centroavante titular fixo na última temporada.

Ueda, que custou nove milhões de euros aos rotterdammers, correspondeu à confiança principalmente na última temporada. O artilheiro de 27 anos marcou nada menos que 25 gols na Eredivisie e, com isso, sagrou-se artilheiro da competição.

Nas temporadas anteriores, quando era principalmente reserva, Ueda marcou respectivamente cinco e nove gols. Mais cedo no dia, ainda havia surgido a informação de que nenhuma proposta havia chegado por Ueda, mas isso agora mudou.

Também fica a dúvida sobre a permanência de Anis Hadj Moussa no Feyenoord. O argelino, que tem contrato em De Kuip até meados de 2030, está no radar de muitos clubes. A janela de transferências na Holanda fecha em 2 de setembro, às 23h59. Na Turquia, a janela fica aberta até 4 de setembro, às 23h59.