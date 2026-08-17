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Rian Rosendaal

Traduzido por

Feyenoord perde um dia após tropeço na Eredivisie em amistoso com portões fechados

Feyenoord x AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie

O Feyenoord perdeu por 2 a 1 nesta segunda-feira para o belga KVC Westerlo, em um amistoso com portões fechados. Shaqueel van Persie ainda colocou o time de Roterdã em vantagem, mas isso acabou não sendo suficiente para somar uma vitória.

Van Persie filho esteve atento em uma cobrança de escanteio de Sem Steijn e finalizou com categoria. O Westerlo empatou ainda antes do intervalo e virou o amistoso após a volta do segundo tempo.

A escalação inicial do Feyenoord foi formada por jogadores que ficaram no banco no domingo, contra o Go Ahead Eagles (2 a 2). Não Giovanni van Bronckhorst, mas Sipke Hulshoff e Saïd Bakkati foram os responsáveis pelas instruções à beira do campo.

Casper Tengstedt e Jivayno Zinhagel entraram em campo no intervalo nos lugares de Van Persie e Jordan Lotomba. Depois de uma hora de jogo, Gonçalo Borges foi substituído na ponta direita por Luka Ivanusec. 

Tengstedt teve duas chances na reta final para apagar a desvantagem de 2 a 1, mas não conseguiu marcar. Assim, os jogadores do Feyenoord deixaram o gramado com uma derrota mínima.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
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AZ Alkmaar
AZA

O foco agora pode voltar para a Eredivisie Vriendenloterij. O Feyenoord, que no domingo desperdiçou pontos importantes contra o Go Ahead, visita no domingo o promovido SC Cambuur, que está sem pontos após duas rodadas. 

Escalação do Feyenoord: Bossin; Lotomba (Zinhagel), Deijl, Ahmedhodzic, Wessels; Steijn, Kasanwirjo, Van den Elshout; Van Persie (Tengstedt), Ferri, Borges (Ivanusec).

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