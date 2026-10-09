Pela primeira vez desde a introdução das premiações mensais da VriendenLoterij Eredivisie, todos os prêmios vão para um único clube: o Feyenoord. Anis Hadj Moussa foi eleito Jogador do Mês, Givairo Read como Talento do Mês Johan Cruijff e Giovanni van Bronckhorst como Técnico do Mês Rinus Michels.

As eleições para Jogador do Mês e Talento do Mês existem desde a temporada 2017/18. Desde a temporada passada, os treinadores também passaram a ser homenageados com a introdução do prêmio de Técnico do Mês.

Já havia acontecido de tanto o melhor jogador quanto o melhor talento serem de um mesmo clube, mas um trio de vencedores de um único clube nunca havia ocorrido, até esta sexta-feira. O Feyenoord teve excelente desempenho no mês de setembro na Eredivisie, com nove pontos em três partidas e saldo de gols de +14.

No início de setembro, o NEC foi superado por 1 a 3 no Goffertstadion. Uma semana depois, veio um expressivo 0 a 7 fora de casa contra o PEC Zwolle. Os rotterdammers fecharam em grande estilo no fim de semana antes da pausa para a Data Fifa, com uma sonora vitória por 5 a 0 sobre o FC Utrecht.

Próximas partidas FEY Eredivisie 12:45 AZ

Hadj Moussa conquista o prêmio de Jogador do Mês pela segunda vez em sua carreira. O argelino marcou duas vezes tanto contra o PEC quanto contra o FC Utrecht e, com isso, tornou-se, ao lado do companheiro de equipe Nacho Ferri, o artilheiro do mês.

O eficiente Hadj Moussa somou sete finalizações no período em questão, quatro delas no alvo. Todas essas finalizações no alvo resultaram em gol. Seus quatro gols vieram de um valor de Gols Esperados (xG) de apenas 0,8.

Read também já havia conquistado anteriormente seu prêmio de Talento do Mês. O lateral-direito (20) recebe a premiação individual pela segunda vez. Que ele vença o prêmio é pouco surpreendente por sua enorme contribuição ofensiva em setembro (quatro assistências).

Também defensivamente ele se destacou. Read recuperou a bola três vezes no terço ofensivo do campo e registrou oito desarmes, seis deles bem-sucedidos. Além disso, o Feyenoord manteve uma clean sheet em duas das três partidas da liga.

Van Bronckhorst nunca havia sido eleito Técnico do Mês. Apenas em abril de 2018 o Feyenoord, sob o comando de Van Bronckhorst, marcou mais gols em um único mês: dezenove. Na ocasião, o Feyenoord precisou de cinco jogos para isso.

A Eredivisie elogia Van Bronckhorst pelo fato de ele ter 'garantido muita continuidade em seu time titular ao longo do mês' e por sua coragem de escalar jovens jogadores. Assim, ele deu minutos aos jogadores de 17 anos Jerayno Schaken e Jivayno Zinhagel e viu ambos os talentos marcarem.



