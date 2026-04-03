Feyenoord em turnê pelo México? “Esses jogadores internacionais de alto valor também foram observados”

O Feyenoord está explorando o mercado mexicano, conforme revelam as notícias vindas do país nos últimos dias. Assim, parece cada vez mais provável que o diretor-geral Dennis te Kloese volte a assumir o comando no próximo verão no que diz respeito aos jogadores que o clube de Roterdã irá contratar.

Já havia sido divulgado anteriormente que Raúl Rangel, goleiro do Chivas e da seleção mexicana, está na mira como novo goleiro titular do Feyenoord.

Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul) e Ozziel Herrera (Tigres) também foram analisados detalhadamente pela equipe de olheiros do Feyenoord nos últimos tempos, segundo informações atuais. À primeira vista, esses são jogadores bastante caros.

Mora, que já disputou cinco partidas pela seleção, é um meio-campista de 17 anos que, apesar da idade, já disputou 49 partidas oficiais pelo Club Tijuana. Recentemente, ele também foi associado a grandes clubes espanhóis como FC Barcelona e Real Madrid.

Lira é um volante de 25 anos que conta com 22 partidas pela seleção mexicana. Herrera é um ponta de 24 anos que disputou sete partidas pela seleção.

Te Kloese trabalhou durante anos no México, entre outros clubes, no Chivas e no Tigres, e atuou também na Federação Mexicana de Futebol.

Isso rendeu ao dirigente holandês uma extensa rede de contatos, que ele já utilizou várias vezes nos últimos anos em benefício do Feyenoord, com sucesso variável.