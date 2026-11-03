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Fey. Rotterdam x Inter de Milão: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Feyenoord de Roterdã enfrenta a Inter de Milão. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e pela internet?

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Fey. Roterdã x Inter de Milão: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
de Kuip

O jogo entre Fey. Roterdã e Inter de Milão começa em 03/11/2026, às 21h.

Fey. Roterdã x Inter de Milão ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Feyenoord e Inter de Milão será transmitido ao vivo pela DAZN. O link a seguir leva diretamente à transmissão.

Destaques da semana: como chegam Fey. Roterdã e Inter de Milão?

O Feyenoord chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe de Roterdã empatou em 1 a 1 com o Fortuna Sittard. Antes, houve outro empate com o PSV (1 a 1) e uma derrota para o Real Betis na Champions League (0 a 1). Pelo lado positivo, o Feyenoord venceu o Telstar (4 a 3) e o Como (2 a 3 do ponto de vista do visitante). Ao todo, marcou nove gols em cinco jogos, mas também sofreu oito.

A Inter de Milão soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 3 no dérbi de Milão contra o AC Milan. Antes disso, a Inter venceu o Veneza (2 a 0) e o Florença (1 a 2 do ponto de vista do visitante) pela Serie A, além do Shakhtar Donetsk (1 a 0) pela Champions League. Nesses cinco jogos, a Inter marcou oito gols e sofreu sete.

FEY

FEY - Sequência

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
D1-0
PSV
E1-1
SIT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
INT

INT - Sequência

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fey. Roterdã x Inter de Milão: escalações

Escalações de Feyenoord x Inter de Milão

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formação
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. KraaijeveldT. KraaijeveldG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluD. SpenceD. SpenceF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
4-3-3
Feyenoord

Time titular

Inter de Milão

Reservas

Técnico

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu
Feyenoord

Lesões e suspensões

Inter de Milão

Fey. Roterdã x Inter de Milão: retrospecto recente

FEY

FEY - Sequência

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
D1-0
PSV
E1-1
SIT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
INT

INT - Sequência

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fey. Roterdã x Inter de Milão: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

FeyenoordEmpateInter de Milão
1
1
2
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FJ
Liga dos Campeões
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Liga Europa
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Liga Europa
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4

Fey. Roterdã x Inter de Milão: classificações

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4310145+910
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
6
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
V
D
V
V
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
9
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4130105+56
E
E
E
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
16
RomaRomaROM
412185+35
V
V
D
E
17
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
412143+15
E
E
V
D
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
D
V
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
20
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
21
Inter de MilãoInter de MilãoINT
411256-14
V
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
D
D
V
23
LASKLASKLAS
411269-34
E
V
D
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
28
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
30
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4013113-121
E
D
D
D
36
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
Classificação às quartas de final

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