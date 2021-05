Festa de aniversário de Lukaku termina com polícia e multa a colegas de Inter

Lukaku e mais 23 pessoas foram multadas por violar os protocolos da Covid-19

O atacante da Inter de Milão, Romelu Lukaku, completa 28 anos nesta quinta-feira (13), mas as comemorações de seu aniversário começaram na noite da última quarta (12) e tiveram que ser interrompidas pela polícia por violar os protocolos da Covid-19, na Itália.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a Itália ainda trabalhando para impedir a propagação do coronavírus, há toques de recolher que proíbem reuniões sociais entre as 22h e as 5h da manhã. Lukaku e vários colegas de clube aparentemente ignoraram essas medidas após a partida contra Roma, levando os participantes da festa serem autuados pela polícia.

Um comunicado da polícia divulgado nesta quinta (13) diz: “Às 3h da madrugada da última noite, em Milão, a polícia interveio em um hotel no centro da cidade, onde em uma sala de eventos aconteceu a festa de aniversário do jogador de futebol da Inter Romelu Lukaku”.

“Outras 23 pessoas foram identificadas, incluindo alguns outros jogadores da Inter, e o diretor do hotel que organizou o evento. O diretor e os convidados serão punidos por violar as regras da Covid-19”.

Nenhum anúncio oficial foi feito sobre quem estava na festa e qual o valor da multa para os envolvidos na confusão no hotel Square Milano Duomo. No entanto, o jornal Corriere della Sera está relatando que Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young estavam no local.

Lukaku e seus colegas chegaram ao hotel horas depois de vencer a Roma por 3 a 1, em que o belga foi responsável por um dos gols. A já campeã Inter volta a campo neste sábado, onde enfrenta a Juventus em Turim, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.