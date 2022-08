Ferroviário x Ypiranga: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (13), pela 19ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

O já rebaixado Ferroviário recebe o Ypiranga neste sábado (13), a partir das 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, na plataforma de streaming.

Ao contrário do Ferroviário, que foi o segundo time a decretar o rebaixamento com uma rodada de antecedência, o Ypiranga entra em campo ainda com chance de classificação à segunda fase, e apenas a vitória interessa.

"“Infelizmente deixamos alguns pontos importante pelo caminho, mas acredito em uma vitória diante do Ferroviário, aumentando para três a sequência de triunfos e, quem sabe, nos levando à classificação para a próxima fase”, afirmou Windson.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ypiranga: Edson; Gedeílson, Windson, João Felix e Gustavo Nogy; Morelli, Jhonatan Ribeiro, Tontini e João Pedro; Jackson e Vitinho

Possível escalação do Ferroviário: Jean; Mateus Pivô, Éder Lima, Fredson e Matheus Reis; Marcos Martins, Alemão e Dudu; Reinaldo, Ian e Edson Carius.

Desfalques da partida

Ypiranga:

sem desfalques confirmados.

Ferroviário:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Ferroviário x Ypiranga DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Presidente Vargas - Fortaleza, CE HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE)

Últimos resultados e próximos jogos

Ypiranga

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 2 x 1 Mirassol Série C 30 de julho de 2022 Ypiranga 5 x 0 Manaus Série C 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

Ferroviário

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Ferroviário Série C 1 de agosto de 2022 Volta Redonda 2 x 1 Ferroviário Série C 8 de agosto de 2022

