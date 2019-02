Ferroviário x Corinthians: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Brasil

Feroviário e Corinthians se encontram nesta quinta-feira (7) em duelo pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio do Café, a partir das 21h (de Brasília), com transmissão pelo canal SporTV . Aqui, na, você acompanha todos os lances da partida em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Ferroviário x Corinthians DATA Quinta-feira, 07 de fevereiro LOCAL Estadio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto Divulgação)

A partida terá transmissão do canal SporTV . Aqui, na Goal Brasil, você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FERROVIÁRIO

A equipe cearense vem de uma sequência invicta de jogos há um mês pelo campeonato estadual.

Uma curiosidade do Ferrão é que a equipe conta em seu plantel com o atacante Isaac Prado, contratado pelo Corinthians em agosto de 2015 para o time Sub-20.

Provável escalação: Gleibson, Lucas Mendes, Luis Fernando, Da Silva e Fernandes; Mazinho, Leanderson, Enercino e Janeudo; Klenisson e Edson Cariús (Isaac Prado).

CORINTHIANS

A equipe de Fábio Carille terá apenas uma mudança no plantel titular que encarou o Palmeiras no último final de semana: a escalação de Vagner Love no lugar de Mateus Vital.

O Corinthians joga com a vantagem de poder empatar nesta primeira fase do campeonato.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Gustagol.