Ferroviário-CE x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela nona rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ferroviário recebe o Paysandu na noite deste domingo (5), no estádio Presidente Vargas, às 19h (de Brasília), pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Ferroviário x Paysandu DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Salmazio (MS)

Assistentes: Leandro Ruberdo e Cicero Souza (MS)

Quarto árbitro: Joanilson Lima (CE)

Onde vai passar?

O DAZN, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no Presidente Vargas.

Informações da partida

O Ferroviário é o sétimo colocado da Série C, com 12 pontos marcados.

Já o Paysandu está em quarto lugar, com 15, e sabe que, dependendo da rodada, pode encerrar o fim de semana na ponta da tabela, caso vença.

Últimos resultados e próximos jogos

Ferroviário

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 1 x 0 Ferroviário Série C 28 de maio de 2022 Ferroviário 1 x 0 Botafogo-SP Série C 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Ferroviário Série C 12 de junho de 2022 15h (de Brasília) Brasil de Pelotas x Ferroviário Série C 18 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 2 x 0 Manaus Série C 30 de janeiro de 2022 Paysandu 2 x 1 Volta Redonda Série C 22 de maio de 2022

Próximas partidas