Ferroviário-CE x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Cearense 2022

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (8), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Jangadeira, na TV aberta, e do Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviário-CE x Fortaleza DATA Terça-feira, 8 de março de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Jangadeira, na TV aberta, e o Nordeste FC, no streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (8), no Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Invicto na temporada com cinco vitórias e quatro empates, o Fortaleza volta a campo buscando a vantagem no jogo de ida da semifinal do Cearense. Nas quartas de final, a equipe eliminou o Pacajus após vencer por 6 a 0 no placar agregado.

Já o Ferroviário busca a recuperação após a eliminação na Copa do Brasil na última semana.

Na primeira fase, encerrou na vice-liderança, com 26 pontos (seis vitórias e oito empates).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Ferroviário-CE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Crato 0 x 3 Ferroviário-CE Campeonato Cearense 19 de fevereiro de 2022 Novo Venécia 2 x 1 Ferroviário Copa do Brasil 2 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Ferroviário Campeonato Cearense 12 de março de 2022 17h45 (de Brasília) Mirassol x Ferroviário Campeonato Cearense 9 de abril de 2022 A definir

Fortaleza

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Pacajus 0 x 5 Fortaleza Campeonato Cearense 2 de março de 2022 Altos 1 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 5 de março de 2022

Próximas partidas