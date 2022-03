Ferroviário-CE x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Cearense 2022

A bola vai rolar para Ferroviário-CE x Fortaleza nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Em busca da recuperação após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o Ferrovi-ario volta as atenções para a semifinal do Cearense.

Já o Fortaleza chega para a semifinal depois de vencer o Pacajus nas quartas de final do Estadual.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Vojvoda deve ter força máxima para encarar o Ferroviário-CE. Apenas Depietri e Felipe são desfalques.

Já o Ferroviário, sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi, busca um bom resultado para o confronto de volta marcado para o dia 12 de março, às 17h45 (de Brasília)

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef, Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa, Ronald, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim, Robson, Moisés.

Possível escalação do Ferroviário-CE: Jonathan; Roni, Éder Lima, Vitão, Madson; Robson Alemão, Diego Valderrama, Mauri; Gabriel Silva, Wandson e Edson Cariús;

DESFALQUES

FORTALEZA:

Depietri e Felipe estão: departamento médico

FERROVIÁRIO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz César de Oliveira

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Ana Carolina Lima

Quarto árbitro: José Denis Garcês

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ferroviário-CE x Fortaleza será transmitido ao vivo pela TV Jangadeira, na TV aberta, e do Nordeste FC, no streaming, nesta terça-feira (8), no Castelão.