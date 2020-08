Ferroviário-CE x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

O serviço de streaming de esportes leva a você mais um jogo da Série C com transmissão

Na rodada de estreia da , Ferroviário-CE e -PB entram em campo na noite deste domingo (9), às 20h (de Brasília). O duelo será transmitido pela plataforma de streaming MyCujoo. Na Goal, o duelo pode ser acompanhado ao vivo, em tempo real.

Confira mais informações sobre a partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviário-CE x Botafogo-PB DATA Domingo, 9 de agosto de 2019 LOCAL Estádio Presidente Vargas, - CE HORÁRIO 20h (de Brasília)

Provável escalação do Ferroviário: Nicolas; Lucas Mendes, Da Silva, Luiz Fernando e Zeca; Leanderson, Gleidson, Janeudo e Hiltinho; Léo Jaime e Edson Cariús.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe, Fred, Luís Gustavo, Marcelo Xavier; Juninho, Mineiro, Heleno, Cássio Gabriel (Dico), Mário Sérgio; Kelvin (Kellyton) e Lohan.

ONDE VAI PASSAR AO VIVO?

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Ferroviário x Botafogo-PB poderá ser acompanhado ao vivo no streaming MyCujoo.

