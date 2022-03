Ferroviária x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O Vasco enfrenta a Ferroviária nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto será transmitido ao vivo no Amazon Prime, na plataforma de streaming, e na Fanatiz e no One Football, que mostrarão o confronto gratuitamente, com imagens, para outros países. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Vasco DATA Quarta-feira, 2 de março de 2022 LOCAL Estádio Fonte Luminosa - Araraquara, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Fonte Luminosa. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

A estreia do Vasco na Copa do Brasil também terá transmissão internacional através de plataformas que são parceiras. São os casos da Fanatiz e do One Football.

Transmissão internacional ✔️ https://t.co/VI7xyDfAxt — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 28, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Fluminense por 2 a 0 no Campeonato Carioca, o Vasco volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. A equipe comandada por Zé Ricardo precisa de apenas um empate para avançar na competição.

Do outro lado, a Ferroviária, que ocupa o terceiro lugar do grupo B do Paulistão, com 10 pontos, vem de derrota para o Ituano por 3 a 1 na última rodada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 0 x 1 Vasco Campeonato Carioca 20 de fevereiro de 2022 Fluminense 2 x 0 Vasco Campeonato Carioca 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Vasco Campeonato Carioca 6 de março de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Resende Campeonato Carioca 12 de março de 2022 A definir

Ferroviária

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 1 x 2 Ferroviária Campeonato Paulista 20 de fevereiro de 2022 Ituano 3 x 1 Ferroviária Campeonato Paulista 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas