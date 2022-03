Ferroviária x Vasco: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

Ferroviária e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Com cinco derrotas seguidas em clássicos, o Vasco busca a recuperação na estreia da competição nacional. Pelo regulamento, o time carioca tem a vantagem do empate.

Do outro lado, a Ferroviária ocupa o terceiro lugar no grupo B do Paulistão e vem de derrota para o Ituano por 3 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o técnico Elano deve ter força total para encarar o Vasco, e pede para a equipe deixar de lado a derrota para o Ituano na última rodada do Paulistão.

"É virar a chave, temos de virar, não tem o que fazer. Claro, se tivesse vencido, é outra atmosfera, ânimo. Mas começa a preparação para o jogo de quarta, importante para o clube, para nós. Eu, como treinador, assumo as consequências, os jogadores têm de estar tranquilos, descansados e preparados para a partida de quarta-feira", afirmou o treinador.

Já o Vasco pode ter algumas mudanças na equipe titular. Juan Quintero pode fazer a sua estreia no lugar de Ulisses, enquanto o lateral-direito Léo Matos, suspenso em competições nacionais por causa da expulsão contra o Botafogo pela Série B 2021, é desfalque.

"O momento é de virar a chave. Estávamos jogando o Carioca e conseguimos a classificação para as semifinais. Agora é hora de pensar na Copa do Brasil. A Ferroviária é uma boa equipe e o professor Zé Ricardo tem nos passado muitas informações para esse jogo. É aproveitar esse último treino, tudo o que estudamos do adversário e dar o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo", afirmou o zagueiro Anderson Conceição.

Preparação para a estreia na Copa do Brasil. ✔️



📸 Rafael Ribeiro | #VascoDaGama pic.twitter.com/mJrTUgxW68 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 1, 2022

Possível escalação da Ferroviária: Saulo; Vidal, Bruno Leonardo (Arthur Henrique), Didi e João Lucas; Uillian Correia, Guilherme Nunes (Thomaz) e Gegê; Netto, Bruno Mezenga e Carlos Orejuela.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses (Quintero), Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Gabriel Pec, Nenê e Bruno Nazário (Zé Gabriel); Raniel.

DESFALQUES

FERROVIÁRIA:

-

VASCO:

Léo Matos: suspenso

Vitinho e Yuri: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ferroviária x Vasco será transmitido ao vivo ao pelo Amazon Prime, na plataforma de streaming, e na Fanatiz e no One Football, que mostrarão o confronto gratuitamente, com imagens, para outros países, nesta quarta-feira (2), na Fonte Luminosa.