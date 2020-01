Ferroviária x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor busca a vitória no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela terceira rodada do , o visita o Ferroviária nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x São Paulo DATA Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 LOCAL Arena da Fonte Luminosa - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer encerrar o jejum de títulos em 2020 / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão na TV pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Líder do Grupo C, com quatro pontos, o São Paulo volta a campo após o empate com o nesta quarta (29).

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz deve fazer algumas alterações na equipe. Bruno Alves, Juanfran e Hernanes podem ficar no banco de reservas, enquanto Anderson Martins, Igor Vinícius, Liziero e Alexandre Pato tendem a ganhar uma oportunidade.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero ( ) e Daniel Alves; Alexandre Pato ( ), Vitor Bueno e Pablo

FERROVIÁRIA

Na terceira posição, do Grupo D, com 1 ponto, o Ferroviária busca a primeira vitória no Paulista 2020.

No entanto, apesar do início regular da equipe, o meia-atacante Fellipe Mateus minimizou o momento.

"Os grandes motivam ainda mais os jogadores. Não desconfiamos da nossa qualidade em momento algum, a gente tem tudo para fazer um ótimo jogo na quarta-feira e dar a volta por cima diante do nosso torcedor", disse o jogador.

Provável escalação do Ferroviária: Saulo; Lucas Mendes, Rayan, Max e Euller; Pablo Oliveira, Tony, Felipe Ferreira e Fellipe Mateus; Léo Artur e Henan

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 1 Campeonato Paulista 23 de janeiro Santo André 2 x 1 Ferroviária Campeonato Paulista 26 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Ferroviária Campeonato Paulista 1 de fevereiro 16h30 (de Brasília) Água Santa x Ferroviária Campeonato Paulista 8 de fevereiro 15h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Água Santa Campeonato Paulista 23 de janeiro Palmeiras 0 x 0 São Paulo Campeonato Paulista 26 de janeiro

Próximas partidas