Ferroviária x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe entra em campo neste domingo (16), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na liderança do Grupo A, o visita o Ferroviária neste domingo (16), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Santos DATA Domingo, 16 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio da Fonte Luminosa - Araraquara, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



busca se manter na liderança do Grupo A do Paulista / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 10 pontos e líder absoluto do Grupo A, o Santos entra em campo com algumas novidades no time titular. Everson, Lucas Veríssimo e Madson devem iniciar entre os titulares.

Por outro lado, a Ferroviária é a lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos e uma vitória no estadual.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará (Madson), Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Raniel, Eduardo Sasha e Soteldo

PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Santos Campeonato Paulista 2 de fevereiro Santos 2 x 0 -SP Campeonato Paulista 10 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Paulista 22 de fevereiro 16h30 (de Brasília) Santos x Campeonato Paulista 29 de fevereiro 16h (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 1 x 0 Ferroviária Campeonato Paulista 8 de fevereiro Ferroviária 2 x 0 Avaí Copa do 13 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ferroviária Campeonato Paulista 22 de fevereiro 19h (de Brasília) Ferroviária x Botafogo-SP Campeonato Paulista 1 de março 16h (de Brasília)

