Santos x Água Santa: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

O Santos recebe o Água Santa neste sábado (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports e do HBO Max, na plataforma de streaming - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Água Santa DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos , SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Estádio TNT Sports e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste sábado, na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos chega para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sob muita pressão. Com risco de rebaixamento para a Série A-2, o Peixe precisa vencer ou empatar para garantir a permanência na Série A do Estadual. Em caso de triunfo e se o Santo André não vencer a Inter de Limeira, a equipe ainda garante a classificação às quartas de final.

Do outro lado, o Água Santa, na quarta posição do Grupo A, com 11 pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela, uma vez que o seu rebaixamento já foi confirmado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Santos

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Santos Paulistão 13 de março de 2022 Ferroviária 3 x 3 Santos Paulistão 16 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Santos Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Santos x Coritiba Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Água Santa

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 1 Água Santa Paulistão 5 de março de 2022 Água Santa 1 x 1 Santo André Paulistão 12 de março de 2022

Próximas partidas