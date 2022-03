Ferroviária x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Santos e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, na plataforma de streaming, e do canal do

Paulistão no YouTube, na internet . Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Santos DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Arena Fonte Luminosa - Araraquara, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, na plataforma de streaming, e o canal do Paulistão no YouTube, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Fonte Luminosa.

O próximo confronto do Santos é contra a Ferroviária, na quarta-feira, pela rodada atrasada do #Paulistão. pic.twitter.com/9ivnhKWY7U — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 13, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos entra em campo pressionado em busca da recuperação após a eliminação precoce na Copa do Brasil e a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada.

Fora da zona de classificação para a próxima fase do Paulistão, o Peixei aparece na terceira posição, com 10 pontos, dois a menos que o Santo André, segundo colocado.

Peixe segue na preparação para o clássico!



Bastidores do treino de hoje e uma conversa com Ricardo Goulart!

Completo em https://t.co/X7AlBX11k1 pic.twitter.com/2tMT5WLlKd — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 11, 2022

Assim como o adversário, a Ferroviária, também na terceira posição do grupo B, está a cinco do vice-líder, São Bernardo, e não vence há dois jogos no Estadual após a eliminação para o Vasco na primeira fase da Copa do Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Ferroviária

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 1 Vasco Copa do Brasil 2 de março de 2022 Guarani 2 x 1 Ferroviária Paulistão 12 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Mirassol Paulistão 20 de março de 2022 16h (de Brasília) Ferroviária x URT Série D 17 de abril de 2022 A definir

Santos

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 (4) x (5) Santos Copa do Brasil 9 de março de 2022 Palmeiras 1 x 0 Santos Paulistão 13 de março de 2022

Próximas partidas