Ferroviária x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quinta-feira (11), pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (11), na Fonte Luminosa, às 11h (de Brasília), pela rodada de estreia do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports e do Estádio TNT Sports, no streaming.

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão feminino, o Santos busca a recuperação justamente na estreia do Campeonato Paulista.

Do outro lado, a Ferroviária chega embalada com duas vitórias consecutivas na competição nacional.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, são seis vitórias para cada lado, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Brasileiro de 2022, a Ferroviária venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Viviane, Tayla, Ketlen, Stabile, Cristiane, Ana, Kaka, Brena, Thais, Jaini, Giovanna e Bruna.

Possível escalação da Ferroviária: Luciana; Géssica, Luana e Camila; Daiane, Nicoly, Ingryd, Rafa Mineira e Barrinha; Laryh e Mylena Carioca.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Ferroviária:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Ferroviária x Santos DATA Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 LOCAL Arena Fonte Luminosa - Araraquara, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 2 Santos Brasileiro feminino 3 de agosto de 2022 Santos 1 x 1 Flamengo Brasileiro feminino 7 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x São José Paulista feminino 18 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulista feminino 25 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Ferroviária

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro feminino 3 de agosto de 2022 CRESSPOM 0 x 5 Ferroviária Paulista feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas