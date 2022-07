Ferroviária x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta terça-feira (19), pela segunda fase do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Santos entram em campo nesta terça-feira (19), em Araraquara, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda fase do Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O duelo desta terça-feira marca o encontro das primeiras colocadas do grupo 16. De um lado, a Ferroviária é a líder, com 6 pontos (duas vitórias).

Do outro, o Santos está na segunda posição, com 4 pontos (uma vitória e um empate). Depois do duelo em Araraquara, as equipes voltarão a se enfrentar no CT Rei Pelé, na rodada seguinte.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Mauro, Derick, Diogo, Carlos Eduardo, João Victor, Leonardo, Fernando, Matheus Nunes, Deivid, Ivonei e Kaio Henrique.

Possível escalação da Ferroviária: João Victor, Lucas, Michel, Matheus Fernando, Caio, Rhyan, Ian Luccas, Joelberth, Antonio, Klayver e Henry.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Ferroviária:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Ferroviária x Santos DATA Terça-feira, 19 de julho de 2022 LOCAL Estádio Dr. Cândido de Barros, Araraquara - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 0 Fluminense Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022 Santos 2 x 2 Tanabi Paulista sub-20 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022 16h (de Brasília) Santos x Ferroviária Paulista sub-20 27 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Ferroviária

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 0 São José Paulista sub-20 13 de julho de 2022 Tanabi 0 x 1 Ferroviária Paulista sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas