Ferroviária x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

Na Fonte Luminosa, o Santos enfrenta a Ferroviária na noite desta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em duelo atrasado da décima rodada do Paulistão. O jogo, que deveria ter sido disputado no último dia 5, foi adiado devido à falta de energia elétrica no local.

O duelo é encarado como uma final para o Santos. Em caso de vitória, além de afastar o risco de rebaixamento, a pontuação também coloca o Peixe na segunda colocação do grupo D e na zona de classificação para as quartas de final do Estadual.

"Com certeza, é uma final amanhã (quarta-feira). Sabemos da importância desse jogo, que pode acabar com qualquer chance de rebaixamento e ainda colocar a gente na zona de classificação. A gente se colocou nessa situação, então temos que ter a responsabilidade de tirar o Santos desse lugar. Vai ser uma final e vamos com tudo buscar essa vitória", afirmou o zagueiro Kaiky.

Kaiky, zagueiro do Santos, resume jogo contra a Ferroviária: "Uma final" https://t.co/9lYzHmc8kV — Santos F.C. Eterno (@SantosFCEterno) March 15, 2022

Já a Ferroviária, que também luta contra a queda, mira nos três pontos em casa para se livrar do risco.

"Enquanto houver o risco matemático, temos que estar atentos, não preocupados, mas atentos, sim. Felizmente temos um jogo a mais a fazer que as demais equipes, então isso nos dá uma tranquilidade", afirmou o goleiro Saulo.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Fabián Bustos não poderá contar com o zagueiro Emiliano Velázquez, expulso na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada. Assim, Kaiky é o provável substituto e deve formar dupla com Eduardo Bauermann.

Além do zagueiro, Marcos Guilherme foi liberado para acompanhar o nascimento de sua filha e está fora.

Do outro lado, a Ferroviária do técnico Elano não terá Guilherme Nunes por questões contratuais.

Atualmente, o Santos aparece na terceira colocação do Grupo C, com 10 pontos, assim como a Ferroviária, que está em terceira no grupo B, com os mesmo 10 pontos.

Possível escalação do Santos: João Paulo, Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo (Camacho ou Luiz Felipe) e Ângelo.

Possível escalação da Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e Arthur; João Lucas, Netto, Thomaz e Tcharles; Murilo Rangel e Gegê.

DESFALQUES

SANTOS:

Carlos Sánchez, Madson e Felipe Jonatan: transição física

John: correção de cicatriz no joelho direito

Kevin Malthus: lesionado

Marcos Guilherme: liberado

Emiliano Velázquez: suspenso (cartão vermelho)

FERROVIÁRIA:

Guilherme Nunes: questões contratuais

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ferroviária x Santos será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, pelo Paulistão Play, no streaming, e pelo canal do Paulistão no YouTube, na internet.