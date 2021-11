Ferroviária x Santa Fé feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Atual campeã da Libertadores feminina, a Ferroviária enfrenta o Santa Fé nesta segunda-feira (15), no Paraguai, às 17h30 (de Brasília), em duelo válido pela semifinal da competição. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, do Star+, na plataforma de streaming, e no Facebook Watch da Conmebol.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Santa Fé DATA Segunda-feira, 15 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Estádio Manuel Ferreira - Assunção, Paraguai HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na TV fechada, o Star+, na plataforma de streaming, e o Facebook Watch da Conmebol, irão transmitir o jogo desta segunda-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores feminina, vai em busca de sua terceira final consecutiva na competição.

As duas equipes ficaram no empate sem gols na fase de grupo, perderam o aproveitamento de 100%, mas avançaram até a semi.

Quem avançar viaja para Montevidéu, onde será disputada a grande final no domingo (21), no Gran Parque Central.

Provável escalação da Ferroviária: Luciana, Ana Alice, Luana, Barrinha, Sochor, Raquel, Carol Tavares, Rafa Mineira, Laryh, Gessica, Suzane.

Provável escalação do Santa Fé: Tapia; Gutierrez, Rangel, Ramos e Acosta; Peña, Gauto e Salazar; Celis, Chacon e Guarecuco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 3 x 0 Cerro Porteño Libertadores feminina 12 de novembro de 2021 Santa Fé 0 x 0 Ferroviária Libertadores feminina 9 de novembro de 2021

SANTA FÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Fé 0 x 0 Ferroviária Libertadores feminina 9 de novembro de 2021 Avaí/Kindermann 2 (5) x (6) 2 Cerro Porteño Libertadores feminina 12 de novembro de 2021

