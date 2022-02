Ferroviária x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (16) para Ferroviária x Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa.

O Verdão volta as atenções para o Estadual após a derrota para o Chelsea na final do Mundial 2021.

Do outro lado, a Ferroviária busca voltar a vencer após três empates e uma derrota no torneio.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma seis vitórias, três empates e uma derrota.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

De volta ao Brasil após a derrota para o Chelsea nos Emirados Árabes, o Palmeiras se reapresentou na terça-feira (15), em Araraquara, visando a preparação para o confronto contra a Ferroviária.

O técnico Abel Ferreira aproveitou a atividade para conversar com o grupo, mas não deu pistas se vai poupar alguns jogadores.

Mesmo com dois jogos a menos, o Verdão é líder do grupo C, com 10 pontos.

Já a Ferroviária, por sua vez, ocupa a terceira posição do grupo B, com 7 pontos conquistados.

Didi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Uillian Correia, expulso no empate com o Santo André por 2 a 2.

Escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Escalação da Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Vidal e Breno Lopes; Thomaz, Rafael Luiz e Gegê; Bruno Mezenga e Orejuela.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

sem desfalques

FERROVIÁRIA:

Didi: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Uillian Correia: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ferroviária x Palmeiras será transmitido ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na plataforma de straming, nesta quarta-feira (16). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real (clique aqui).