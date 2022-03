Ferroviária x Esmac: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste domingo (6) para Ferroviária x Esmac, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 18h (do horário de Brasília). A Ferroviária faz a sua estreia na temporada, enquanto a Esmac já disputou a Supercopa do Brasil.

Na temporada passada, a Ferroviária foi semifinalista da competição, enquanto a Esmac dispustava a segunda divisão, e conseguiu o acesso para a elite.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Ferroviária, um dos principais times femininos do Brasil, vai fazer sua estreia na temporada 2022 nesta primeira rodada do Brasileirão feminino. Assim, é difícil ter uma noção melhor sobre como o time estará escalado.

As Grenás fizeram contratações de peso entre as temporadas, inclusive a volante Ingryd, campeã em 2021 pelo Corinthians.

Já o Esmac, que já jogou na temporada, pela Supercopa do Brasil, faz sua estreia no Brasileirão nesta temporada, como novata entre grandes times do futebol nacional.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Ferroviária: Luciana; Ana Alice, Luana, Anny, Barrinha; Aline Milene, Patrícia Sochor, Ingryd; Raquel Fernandes, Laryh, Rafa Mineira.

Possível escalação do Esmac: Letícia Bussato; Ray, Mari Mallmann, Lorena, Lorena Capanema e Raquel; Lora Soure, Lari Sanchez e Carol do Valle; Silvani e Baião.

DESFALQUES

FERROVIÁRIA:

Sem desfalques

ESMAC:

Sinara: lesionada

TRANSMISSÃO AO VIVO

A partida entre Ferroviária e Esmac terá transmissão ao vivo do canal oficial da Ferroviária no Youtube, pela internet.